شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 24 يوليو: لا تهرب من الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الحوت حساس وعاطفى، يمتلك خيالًا واسعًا وقلبًا مفتوحًا، يعيش فى عالمه الداخلى ويتأثر كثيرًا بالأجواء المحيطة، يعرف بلطفه ورغبته فى مساعدة الآخرين، لكنه أحيانًا يفضل الهروب على المواجهة، مما يربكه فى لحظات الحسم.

برج الحوت فى حظك اليوم 24 يوليو

تشعر أنك غارق فى مشاعر مختلطة، شخص ما يضغط عليك لاتخاذ قرار، لكنك لم تحسم أمرك بعد، لا تندفع لإرضاء الآخرين على حساب حقيقتك، استمع إلى صوتك الداخلى، لكنه هذه المرة بحاجة إلى مرآة واقعية.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

تجد صعوبة فى التركيز وسط الضغوط، وربما تعانى من شعور بعدم التقدير، لا تنتظر الاعتراف من الخارج، بل قم بتقييم إنجازاتك بنفسك، قد تحتاج إلى تعديل خططك، أو تأجيل قرار إلى حين وضوح الرؤية.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

العاطفة تسيطر على حديثك، لكنك بحاجة إلى لغة أكثر وضوحًا، لا تتوقع من الآخر أن يفهم تلميحاتك دائمًا، إذا شعرت بالحيرة، اسأل نفسك: هل هذا الشخص يستحق قلبك أم أنه مجرد وهم لطيف؟ لا تمنح مشاعرك لمن لا يراها كنزًا.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

انتبه للضغط النفسى الذى قد يسبب لك آلامًا جسدية، خذ استراحة من الأجواء المزدحمة، وابتعد عن الشاشات لفترة، النوم الجيد والابتعاد عن السكريات يحسن من مزاجك بشكل ملحوظ.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة قد تجبرك على مواجهة واقع طالما تهربت منه، لكن المواجهة ليست سيئة، قد تكون بداية شفاء أو قرار مهم، لا تكتفِ بالأحلام، بل حولها إلى خطوات واضحة، ولو صغيرة.