طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 24 يوليو: ضع حدودا قوية

القاهرة - سامية سيد - برج الحمل هو أحد الأبراج النارية، ويبدأ من 21 مارس حتى 19 أبريل، ويُعرف مواليد برج الحمل بشخصياتهم الانفعالية، فهم سريعو الغضب لكن سرعان ما يرضون، ويمتازون بغيرة واضحة قد تكون زائدة أحيانًا، من أبرز عيوبهم التسرع فى اتخاذ القرارات وردود الفعل المتسرعة. برج الحمل فى حظك اليوم يتمتع مواليد برج الحمل بشخصيات قوية وجادة، وهم من النوع الذى يُعتمد عليه فى المواقف التى تحتاج إلى إبداع وتركيز، حضورهم ملحوظ، وغالبًا ما يكونون فى الصفوف الأولى عند مواجهة التحديات.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان وليد توفيق، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

اليوم يمنحك مكافأة إذا خرجت عن نمطك المعتاد، لا تتمسك بالروتين فقط لأنه يمنحك شعورًا بالأمان؛ فالفرص الحقيقية اليوم تأتى من فكرة مبتكرة أو خطوة جريئة، عبر عن رأيك واسمح لرؤيتك بأن تقودك نحو الأفضل.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى إذا كنت أعزب، فقد يعيد تواصلك مع شخص قديم الاهتمام عبر نقطة مشتركة بينكما، دع اللقاءات تكون خفيفة وبعيدة عن التوقعات العالية، فطبيعتك العفوية هى ما يميزك ويجذب الآخرين إليك، لا تُشغل بالك باختلافات بسيطة فى هذه المرحلة.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى اليوم مثالى لإجراء تعديلات بسيطة على روتينك الصحى بدلاً من تغييره بالكامل، لديك الحماس الكافى لتبنى عادات تدوم، لكن تجنب المبالغة فى التوقعات، حتى الأنشطة البسيطة مثل المشى أو التمدد أو ترتيب المكان يمكنها أن تفرغ التوتر وتنعش حالتك المزاجية.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك للفترة المقبلة قد تشعر بأن طاقتك العاطفية محدودة هذه الأيام، ومن حقك أن تضع حدودًا واضحة تحمى بها نفسك، لا تسمح لتعليق عابر أن يهز توازنك الداخلى، تذكر أن الاعتناء بمساحتك الشخصية لا يحتاج إلى تبرير، بل هو ضرورة للحفاظ على سلامك النفسى.