شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 18 يوليو: فرصة لتغيير وظيفتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم برج الثور بالثبات فهو شخص مسئول وعملى، لا يحب الثور التغيرات المفاجئة أو انعدام الأمان من أى نوع، يمكن أن تؤدى سمات الثور هذه إلى العناد والتصلب فى العلاقات والحياة، لكن الثور لديه القدرة الرائعة على الالتزام بالمشاريع والأصدقاء والشركاء لفترة زمنية.

برج الثور فى حظك اليوم

مواليد برج الثور رائعون فى التعامل مع الأمور المالية، ويفضلون العمل الجاد لكسب المال وتوفيره من أجل تحقيق الأمان الذى يحتاجون إليه بشدة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسى عجرم، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

إذا كنت تسعى اليوم للحصول على استشارة أو نصيحة بشأن مسيرتك المهنية أو المالية، سواءً من متخصص أو شخص قريب منك، فستستفيد كثيرًا باتباع هذه النصيحة، اليوم مناسبٌ بشكل خاص للمهندسين والعاملين فى مجال تطوير البرمجيات، قد تُتاح لك أيضًا فرصة تغيير وظيفتك أو الاستمرار فى نفس الشركة لكن فى منطقة أو بلد مختلف.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تبدأ محادثة مع شريكك، لم تتحدثا كثيرًا فى الواقع، وكنتما منشغلين بالاستمتاع بعلاقتكما والتعامل معها باستخفاف، حان الوقت لتذهبا معًا إلى مكان جديد، ويفضل أن يكون قريبًا من الطبيعة، حتى يأخذ جمال الطبيعة مجراه، ويملأ قلبكما بالمشاعر، ويساعدكما على الانفتاح، ستزداد علاقتكما متانة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

عليكَ الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة والتفكير مليًا فى الأمور بعقلانية ومنطق قبل أن تُغامر، هذا وقت مثالى لكَ للخيال، لذا وجّه تفكيرك نحو الرومانسية واستمتع بوقتك، سيفيدك تطبيق الخيال على الرومانسية، لكن قد تختلف النتائج تمامًا إذا حاولتَ أن تكونَ خياليًا فى مكان عملك.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

إذا كنت تفكر فيما يُطهى فى المطبخ اليوم، فربما يكون من الجيد أن تفعل ذلك، تَعِدك أبراجك اليوم بمتعة تذوق أشهى المأكولات، اعتنِ بصحتك ونظافتك الشخصية، سيحل سوء التفاهم مع صديقك اليوم، قد تتلقى أموالًا من مصادر غير متوقعة.