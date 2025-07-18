شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 18 يوليو: فرصة كبيرة للنجاح والترقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهدوء والبعد عن المجتمعات والتعامل مع الآخرين من أكثر صفات برج الحمل، لكنهم فى بعض المواقف شديدو الغضب والغيرة، وهو برج نارى يبدأ من يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل.

برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل يتميزون بشخصياتهم الجادة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

يحمل هذا اليوم فرصًا كبيرة للنجاح والترقية إذا تقدمت لوظيفة فى القطاع العام، فمن المرجح أن تتلقى أخبارًا سارة اليوم، كما أنه وقت مناسب للبحث عن وظيفة أخرى، خاصةً فى المجال الإدارى، إذا لم تكن راضيًا عن فرص عملك الحالية.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

إذا كنت تعتقد أن تقييمك منخفض على مقياس الانجذاب والعلاقة العاطفية، فقد حان الوقت لتصحيح ذلك، حاول أن تتخيل كيف تريد أن تبدو ونوع الشريك الذى ترغب أن تكونه، سيساعدك هذا على تحديد المسار الذى يجب أن تسلكه لتحقيق هدفك، كن متقبلًا لأى شىء يعترض طريقك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

أنت متشدد جدًا وتبالغ فى نظامك الغذائى وتمارس الرياضة، حان الوقت لإبطاء وتيرة تمارينك.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجد شىء مفيد طريقه إليك من خلال اللطف، سواءً منك أو من غيرك، لفتة لطيفة، أو مورد مشترك، أو دعم غير متوقع، تظهر لك فى اللحظة التى تحتاجها، انتبه للحظات الهدوء؛ فهناك تجد كل ما هو جميل اليوم.