شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 18 يوليو: وقت ممتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع أصحاب برج الدلو بشخصية جذابة، ويظهرون نتائج جيدة جدًا فى العمل الجماعى، كما أنهم طموحون للغاية ومجتهدون وعميقو التفكير، لكنهم أيضًا أنانيون ولا يثقون فى الآخرين.

برج الدلو فى حظك اليوم

على الرغم من طبيعتهم الودية والاجتماعية فإن مواليد برج الدلو يقدرون أيضًا الوقت الذى يقضونه بمفردهم للتأمل والتفكير، قد يكونوا أحيانًا غير متوقعين ومتقلبين، لكنهم دائمًا يسعون للحرية والتغيير.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة شادية، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

يسود جو من الألفة والبهجة فى مكان عملك اليوم، وستستمتع بأداء حتى أبسط المهام التى تكرهها عادةً، قد تجد حماسًا جديدًا لعملك، ومن المرجح أن تتلقى دعمًا فعالًا من زملائك لإنجاز مسئولياتك، يُنصح بإنجاز جميع أعمالك المعلقة اليوم، فهو الوقت المناسب لإتمامها.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الأجواء مليئة بالإثارة، من المرجح أن تلتقى بشخصٍ رائع ستقضى معه وقتًا ممتعًا للغاية، بما أن النجوم فى صالحك الآن، فمن المحتمل أن يصبح هذا الشخص قريبًا منك، دع همومك المتعلقة بالعمل جانبًا الآن، واستمتع بفترة اكتشافات شيقة مع شخصٍ حيوى للغاية.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

إذا كنتَ حريصًا على صحتك، فستستمتع بيومٍ رائع، تجنّب تناول الوجبات السريعة اليوم، رغم أن الإغراءات ستعترض طريقك، لقد بذلتَ جهدًا كبيرًا للتخلى عن عاداتك السيئة وإدمانك السابق، واعتماد نمط حياة صحى، لا تُضيّع كل هذه الجهود اليوم بسبب اندفاعٍ عابر.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قل لنفسك المذعورة ألا تخشى المشاكل المحيطة بك، فالمشاكل مُحاطة بعوامل مختلفة، يتحمل الآخرون مسئوليتها لا أنت، جميع هذه الأمور تافهة، وستُحل سريعًا، خطط لأنشطة ترفيهية تُخفف عنك الضغوط.