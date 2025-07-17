شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مافيش تفاهم خالص.. أبراج دايماً بتفهم بعضها غلط أبرزهم الحمل والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما ينظر إلى بعض الأبراج الفلكية على أنها صعبة التوافق نظرًا لاختلاف صفاتها، والتى تجعلهم لا يستطيعون التوافق سواء فى العلاقات العاطفية أو الاجتماعية، وهؤلاء نستعرضهم فى هذا التقرير وفقًا لموقع "timesofindia".

- برج الحمل والسرطان

الحمل جرىء ومغامر، بينما برج السرطان حساس ومتعاطف، قد تؤدى اختلافاتهما فى الحياة إلى سوء تفاهم لا ينتهى.

- برج السرطان والقوس

يسعى برج السرطان إلى الأمان العاطفى والراحة، بينما يقدر برج القوس الحرية والاستكشاف، وهذا الاختلاف الجوهرى قد يؤدى إلى انعدام التفاهم المتبادل.

- برج العذراء والقوس

حاجة العذراء للنظام والعملية تتناقض بشدة مع حب القوس للعفوية والمغامرة، رؤيتهما للأمور مختلفة، واختلاف وجهات نظرهما قد تؤدى إلى عدم التوافق بينهما.

- برج الجدى والجوزاء

الجدى ذكى بعض الشىء، بينما مواليد الجوزاء ملتزمون بالأخلاق، كلاهما لهما شخصيات مختلفة ومتناقضة مما قد يؤدى إلى سوء فهم وانعدام التفاهم.

- برج الدلو والثور

قد تتعارض حاجة الدلو للاستقلالية والخروج عن المألوف مع رغبة الثور فى الاستقرار والتقاليد، وقد تؤدى اختلافات وجهات نظرهما فى الحياة إلى سوء تفاهم بينهما.