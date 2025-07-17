شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 17 يوليو: خذ الخطوة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج القوس لا يعرف التردد، عاشق للحرية والمغامرة، يمل بسرعة من الرتابة ويبحث عن المعنى فى كل ما يقوم به، يحب أن يكتشف العالم من حوله، ولا يخاف من التغيير أو التجربة.

برج القوس فى حظك اليوم 17 يوليو

قد يزورك اليوم شعور بالحنين إلى تجربة قديمة أو شخص غائب، لكن لا تظل عالقًا هناك، استخدم هذا الشعور كوقود للانطلاق، فالحياة تُفتح أمامك حين تتحرك.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس النجمة نيللى كريم، وفى هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لديك اليوم فرصة لتوسيع دائرة علاقاتك المهنية أو البدء فى مشروع جديد طالما خططت له، لا تنتظر الظروف المثالية، فقط ابدأ وستأتى التفاصيل لاحقًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تكتشف اليوم أن مشاعرك أقوى مما كنت تعتقد تجاه شخص معين، لكنك تخشى الالتزام، حاول أن تفهم أولًا ما تريده فعلاً، ثم امنح نفسك الفرصة للتقارب.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حماسك الزائد قد يجعلك تتجاهل إشارات التعب، استمع لجسدك وخذ قسطًا من الراحة حين تشعر بالحاجة، فالإرهاق المزمن قد يؤثر على نشاطك فى الأيام المقبلة.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك تحولًا كبيرًا فى رؤيتك للحياة، قد تجد نفسك تميل إلى تغيير مكان أو نمط حياتك، لا تخشَ السير فى طريق جديد، فكل خطوة تأخذك أقرب نحو حقيقتك.