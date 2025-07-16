شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 16 يوليو: مرحلة عابرة ستمر بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج القوس يتميزون بروح فضولية ومغامرة، ويحتاج القوس إلى الحرية للقيام بأشيائه الخاصة، واستكشاف العالم، والبحث باستمرار عن معنى الحياة سوف يزدهرون فى المواقف التى يمكنهم فيها التعبير عن أنفسهم بحرية لفظيًا وإبداعيًا وجسديًا.

برج القوس فى حظك اليوم

برج القوس يجد صعوبة فى إيجاد طرق لإيصال حقيقته بطريقة يسهل استيعابها وتجنب إيذاء الناس، تعنى سمات القوس أنه يتعامل جيدًا مع المجهول، ويثق فى أن الكون سيوفر له كل ما يحتاجه ليعيش حياة كاملة ومثيرة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت منشغل تمامًا بالعمل بعد قضاء بضعة أيام إجازة لكن يبدو أن عملاءك وزملاءك ومرؤوسيك ليسوا على وفاق، كن متفهمًا ومحترمًا لمشاكلهم، امنحهم استراحةً نفسية من العمل، افعل ذلك دون أن تشعرهم بأنك تُقدم لهم معروفًا.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

سيزورك اليوم شخص من ماضيك، وإن لم يكن ذى علاقة عاطفية بك، سيُقدّم لك معلومة جوهرية تُساعدك على تجاوز الحيرة التى طالما راودتك، ابدأ رحلتك نحو الشفاء بمساعدة هذه المعلومات.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

إذا اعتنيت بعاداتك الغذائية اليومية، ستتمتع بصحة ممتازة، من ناحية أخرى لا تؤثر الأطعمة غير الصحية على جسمك فحسب، بل تُرهق عقلك أيضًا بالتوتر، مما يمنعك من الاستمتاع بمزايا اللياقة البدنية، يمكن لنمط حياة صحى أن يُساعدك على إطالة هذا الشعور باللياقة.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تواجه اليوم بعض الصعوبات فى وسيلة مواصلاتك، إذا كنت ذاهبًا إلى عمل مهم، فتأكد من وسيلة المواصلات البديلة واحتفظ بخطة احتياطية جاهزة، قد تشعر ببعض التوتر الداخلى، لكن لا تفقد رباطة جأشك، فهى مجرد مرحلة عابرة ستمر بسهولة، اقضِ وقتًا مع عائلتك.