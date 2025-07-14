شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اعرف أفضل لون لشخصيتك وطاقتك حسب برجك.. الذهبي لبرج الأسد والوردي للميزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الصيف، تتبدل طاقة الطبيعة من حولنا، وتؤثر هذه التغيرات على مزاجنا واختياراتنا في الألوان والملابس وحتى أسلوب حياتنا. وفي علم الفلك، يرتبط كل برج طاقيًا بكواكب وألوان محددة، تعزز صفاته الإيجابية وتعيد إليه توازنه. إليك دليلك للألوان الأنسب لكل برج هذا الصيف، والتي تمنحك طاقة متناغمة مع طبيعتك الداخلية وتجذب لك الإشراق والجاذبية، وفقًا لما نشره موقع timesofindia.



برج الحمل: الأحمر القرمزيمواليد برج الحمل يتميزون بالعزيمة والاندفاع، وهم لا يخشون الدخول في تحديات جديدة. الأحمر القرمزي لونهم المثالي، لأنه يشحن طاقتهم بالحيوية ويبرز طبيعتهم الجريئة والواثقة. هذا اللون يقوي حضورهم وسط الحشود، ويعزز لديهم الشعور بالسيطرة والشغف، خاصة في أوقات الصيف التي تفتح أمامهم فرصًا للتواصل والنشاطات الحماسية.







برج الجوزاء: الأصفر الليمونيمولود برج الجوزاء برج هوائي، مرن، سريع الحركة، يكره الملل ويعشق المعرفة والمرح. الأصفر الليموني لون يتماشى تمامًا مع طبيعته الفضولية المحبة للتغيير. فهو يمنحه إشراقةً ويحفز ذهنه على الابتكار والتواصل، ويساعده على التعبير بطلاقة عن أفكاره ويزيد من جاذبيته الاجتماعية في الصيف.

برج الثور: الأخضر الزمرديمولود برج الثور مرتبط بعنصر الأرض ويحب الاستقرار والرفاهية والجمال الملموس. الأخضر الزمردي يمنحه إحساسًا بالانسجام مع الطبيعة من حوله ويضبط إيقاعه الداخلي، فيساعده على التخلص من التوتر وضغوط الطقس الحار. هذا اللون يعزز إحساسه بالأمان ويحفزه على التمسك بروتينه الذي يجلب له الراحة.





برج السرطان: الأبيض والعاجيمواليد برج السرطان حساسون للغاية، يقدسون الهدوء والخصوصية. الأبيض والعاجي يعكسان روحهم النقية واحتياجهم العميق للصفاء والسلام الداخلي، خاصة وسط حرارة الصيف التي قد تؤثر على مزاجهم. ارتداء هذه الألوان أو تزيين محيطهم بها يبعث فيهم الطمأنينة ويجعلهم أكثر هدوءًا ورقة في تعاملاتهم.







برج العذراء: الأزرق الفاتحمولود برج العذراء برجه العقلي المنظم، يسعى للكمال ويحب التحليل والتركيز على التفاصيل. الأزرق الفاتح يلائم طبيعة تفكيره الهادئة، فيساعده على الاسترخاء ويهدئ انشغالاته الذهنية، ليحافظ على صفاء ذهنه حتى في فترات الحر الشديد وضجيج الصيف.

برج الأسد: الذهبي والبرتقاليمولود برج الأسد بطبيعته محب للأضواء والتميز، لا يقبل أن يكون عاديًا أو باهتًا. الذهبي والبرتقالي يزيدان تألقه ويلفتان الأنظار إليه أينما حل، فيغذيان ثقته بنفسه ويشبعان رغبته العميقة في الإعجاب والاهتمام. هذه الألوان أيضًا تمنحه دفئًا وجرأة في اللقاءات الصيفية والحفلات.







برج العقرب: البنفسجي الداكنمولود برج العقرب غامض، قوي الحضور، يملك أعماقًا نفسية لا يدركها سواه. البنفسجي الداكن لون يعكس هذه الأعماق ويمنحه هالة من السحر والخصوصية، ويعزز من ثقته بسريته. كما يساعده على الثبات في الأجواء التي لا يملك السيطرة عليها، فيحافظ على هدوئه وقوة شخصيته.

برج الميزان: الوردي الهادئمولود برج الميزان عاشق للجمال والتوازن، يبحث دومًا عن الانسجام في حياته وعلاقاته. الوردي الهادئ لون يعكس ذوقه الرقيق، ويمنحه إحساسًا بالنعومة والعاطفة، فيزيده لطفًا ورومانسية. هذا اللون يجعله أيضًا أكثر قربًا من الآخرين ويعزز مشاعره الإيجابية.







برج الجدي: الرمادي والأزرق الداكنمولود برج الجدي برج عملي طموح، يتصف بالجدية والالتزام. الرمادي والأزرق الداكن يمنحانه حضورًا رصينًا وأنيقًا، يعكس حكمته ونضجه، ويضبط حماسه في الصيف فلا ينجرف وراء اندفاعات غير محسوبة. هذه الألوان تدعمه في الحفاظ على صورته المتزنة حتى في الأوقات المفعمة بالنشاط.

برج القوس: التركواز والأزرق السماويمولود برج القوس مغامر، محب للترحال واكتشاف كل جديد. التركواز والأزرق السماوي لونان يبعثان على الانتعاش ويغذيان فيه روح الحرية والانطلاق. يخففان عنه ضغوط الالتزامات اليومية ويدفعانه لاستكشاف آفاق جديدة، سواء كانت رحلات فعلية أو تجارب حياتية صيفية مثيرة.





برج الدلو: الفيروزي والبنفسجي الفاتحمولود برج الدلو حر، مستقل، ومحب للتفرد، يكره القيود. الفيروزي والبنفسجي الفاتح ألوان خارجة عن المألوف تواكب روحه المبدعة، وتساعده على التعبير عن شخصيته الاستثنائية. كما تمده بطاقة متجددة تجعله يبدع في علاقاته ومشاريعه الصيفية.





برج الحوت: الأزرق البحري والأخضر المائيمولود برج الحوت شاعر حالِم، يعيش في عالمه الخاص. الأزرق البحري والأخضر المائي ألوان تعزز طبيعته الحالمة وتمنحه شعورًا بالراحة العاطفية. تغمره هذه الألوان بأجواء البحر والخيال فتساعده على التأمل والهروب من ضغوط الحياة اليومية.



اختيار ألوان تناسب كل برج



ألوان تناسب طبييعة الأبراج