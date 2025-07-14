شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج تستمد قوتها من اكتمال القمر في يوليو.. بداية جديدة ونضج عاطفي والان مع تفاصيل الخبر

حين يكتمل القمر في السماء، لا ينير فقط الليل بل يكشف الكثير من المشاعر والخفايا داخلنا، وفي النصف الثاني من يوليو 2025، يسطع القمر مكتملًا في برج الجدي، حاملاً معه طاقة فلكية مؤثرة تمس أعماق أربعة أبراج أساسية هي: الجدي، الحمل، السرطان، والميزان، هذه الأبراج تشعر بحركة استثنائية في طاقتها، وتبدأ في مراجعة الذات وبناء مسارات جديدة، خاصةً في العلاقات، والعمل، والنضج العاطفي.

هذا القمر يشعل لحظة حاسمة من التأمل والتغيير، حيث تضيء مشاعر قديمة، وتغلق فصول، وتفتح أخرى، ومع تأثير زحل، كوكب الجدي الحاكم، ندرك أن التغيير لا يأتي بسهولة، بل بالصبر والالتزام، وبينما تتحفز الأبراج الأربعة لاستعادة قوتها، تظهر إشارات واضحة على بداية جديدة، ربما مؤلمة في بدايتها، لكنها مشبعة بالفرص، وهذا ما يستعرضه الخليج 365 وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".



الأبراج وقمر يوليو

برج الجدي

مع اكتمال القمر في برجك، تدخل في مرحلة تركز على فهم الذات والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، قد تشعر أنك بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتك، خاصة تلك التي تتعلق بالمنزل والأسرة، حان الوقت لطرح أسئلة حقيقية على نفسك: هل أهملت بعض العلاقات المهمة؟ هل تحتاج إلى التراجع خطوة لتصحيح مسارك العاطفي والعائلي؟ في هذه الفترة، تصبح المشاعر أكثر وضوحًا، وقد تجد نفسك أمام مرآة تكشف نقاط ضعفك، لا لتؤلمك، بل لتمنحك فرصة للشفاء، تعلم أن التعبير عن مشاعرك بصدق لا يضعفك، بل يمنحك حضورًا أقوى في علاقاتك، ويساعدك على بناء بيئة أكثر دفئًا واتزانًا.



الأبراج الفلكية

برج الحمل

مولود برج الحمل، تشعر بطاقة مميزة في هذا التوقيت، تدفعك لمراجعة مسار حياتك المهنية وتحقيق أهدافك الكبيرة، وربما تجد في هذه الفترة فرصة لإعادة إشعال شغفك القديم، خاصة بعد أن شعرت ببعض الشكوك أو الإحباطات خلال الأشهر الماضية، اكتمال القمر يذكرك بأن كل نجاح يحتاج إلى صبر وتجربة، وأن الفشل أحيانًا هو جزء من التعلم، حتى العقبات التي تواجهك الآن، تعد تمهيدًا لنجاح أكبر قادم خلال القمر الجديد بعد ستة أشهر، تمسك بالإصرار، واسمح لنفسك أن تتعلم من كل خطأ، فهذا هو سر النضج والقوة.

برج السرطان

مع اكتمال القمر المقابل لبرجك، تشعر أن الضوء مسلط على طموحاتك وموقعك المهني، هناك طاقة فلكية تدفعك للتفكير بجدية في مستقبلك، وتفتح أمامك أبوابًا جديدة للنمو، هذا ليس وقت التردد، بل الوقت المناسب لتحديد أهدافك بوضوح والتحرك بثقة نحو تحقيقها، تتأثر علاقاتك أيضًا، سواء العاطفية أو المهنية، وقد تجد نفسك في موقع يحتم عليك مواجهة بعض القضايا المؤجلة، ستجد أن الصراحة والبساطة في التواصل هما مفتاح بناء علاقات أقوى، لا تتردد في طلب الدعم من محيطك، فقد تكون شبكتك الاجتماعية بابك نحو التقدم المهني.



مواليد الأبراج الفلكية

برج الميزان

يشعرك اكتمال القمر برغبة عميقة في إعادة تقييم علاقاتك، خاصة العاطفية منها، قد تكتشف أن بعض العلاقات لم تعد ترضي احتياجاتك، أو أنك بحاجة إلى إحداث تغييرات تساعدك على الشعور بالأمان العاطفي دون فقدان حريتك، في هذه المرحلة، تفكر كثيرًا في المستقبل، وتبحث عن شريك يشاركك القيم نفسها والطموحات نفسها، اكتمال القمر يحفزك على مواجهة مخاوفك من الالتزام، ويشجعك على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا، سواء بالبقاء أو الانفصال، افهم نفسك أولًا، وامنح قلبك المساحة لاكتشاف ما يستحقه فعلًا.