شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 13 يوليو: اهتم بأطفالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الميزان بالعديد من الصفات والتي منها تعامله بدبلوماسية مع من حوله كما يتمتع بشخصية إجتماعية مرحة ويعشق عمله ويحرص على إتقانه.

برج الميزان فى حظك اليوم

يعرف مولود برج الميزان بصفات أخرى منها تردده في إتخاذ القرارات، كما يحب السفر والسهر لساعات طويلة من الليل، ويفرط في تناول الطعام.



مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تكتفى بما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية، وأحرص على تحقيق ماهو أفضل حتى تصل للمكانة التي تحلم بها وتستحقها .

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

انصت لشريك حياتك جيداً، قبل أن تحكم عليه حتى لا تظلمه وتشعر بالندم بعد فوات الآوان، كما عليك أن تحسن علاقتك بأطفالك وتكف عن إهمالهم.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اهتم بصحتك وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والتي تسببت في إصابتك بالسمنة المفرطة الفترة الماضية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة، ان يستمر في ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى يتخلص من الدهون المتراكمة بجسده.