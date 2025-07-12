شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج مابتقدرش تقول لأ لحد.. مش بتحب تكسف الناس وطلباتهم بالنسبة له أوامر والان مع تفاصيل الخبر

لا يجد البعض مشكلة في رفض أمر ما، دون تبرير أو توضيح لسبب رفضهم، ولكن البعض الآخر يجد صعوبة في رفض أمر ما خاصة إذا كان متعلق بأحد أصدقائه أو أفراد عائلته، خوفاً من إحراجه أو غضبه، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "myinnercreative".

أبراج مابتقدرش تقول لأ لحد

برج الحوت

يفضل مولود برج الحوت أن يضغط على نفسه ولا يرفض طلب لشخص عزيزاً عليه حتى لا يشعره بالرفض أو الغضب، لذلك الحوت على استعداد دائماً لتغيير خطته بالكامل حتى لا يخذل أي شخص طلب منه شيء.

برج الميزان

يحكم كوكب الزهرة برج الميزان، وهو كوكب الحب والعلاقات، ويشعر مواليد هذا البرج بأن الرفض سيُخلّ بالتوازن، والهدوء الذى يرغب في أن يعيش فيه، لذلك ليتجنب الصراع مع الآخرين وتقوية علاقته بهم، لا يستطيع أن يرفض أي أمر طلبه منه أي شخص.

برج السرطان

يهتم مولود برج السرطان بالآخرين بشكل كبير، وذلك بفعل غريزة الرعاية التي يتمتع بها، فهو لايتراجع عن مساعدة أي شخص، و لا يستطيع أن يرفض أي أمر من أحد أفراد عائلته أو أصدقائه ولهذا يوافق على رعاية أطفال غيره لفترة من الوقت أو الطهى أو الاستماع لمشاكل أحدهم حتى وإن كان ليس لديه وقت لذلك حتى لا يشعر بخيبة أمل أحدهم.

برج العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء حرصه على إنجاز المهام ورفضه الكامل للفشل وغالباً ما يعانى من ضغوطات داخلية ويسأل نفسه : "إذا لم أفعل ذلك، فمن سيفعل؟" أو "سيكون الأمر أسهل إذا اهتممت به فقط"، ولهذا لا يتردد في الاستجابة لأى أمر أو طلب ليس بهدف إرضاء الناس بقدر الطمع في الوصول للكمال.



سيدة تساعد الآخرين