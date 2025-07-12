شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 12 يوليو: افتح قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد للحياة كما يتمتع بشخصية اجتماعية مرحة، ويحرص على التسوق بالمحلات التجارية بين الحين والآخر.

برج القوس فى حظك اليوم

يعرف مولود برج القوس بصفات أخرى منها حبه الشديد للسفر الذى يزيد من مستواه الثقافى، كما يعرف عنه صراحته ويتمتع بشخصية مستقلة، وعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة .

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

رتب أوراقك جيداً، ولا تتسرع في إتخاذ أي قرار دون تفكير عميق واستشارة أهل الخبرة، حتى تصل للقرار الصائب الذى يساعدك على الوصول لهدفك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على قوة العلاقة التي بينك وبين شريك حياتك، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه من خلال نصائحهم السامة .

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

افتح قلبك للحياة وتخلص من أفكارك السلبية حتى تشعر بالسعادة وتحسن حالتك المزاجية وتصبح أفضل حالاً من الماضى.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يتخلص من أفكاره السلبية ويقبل على الحياة، ويرتب أوراقه جيداً قبل إتخاذ أي قرار.