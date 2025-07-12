شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العذراء.. حظك اليوم السبت 12 يوليو : اهتم بشريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

برج العذراء الترابي يبدأ في 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر و يتسم مولود هذا البرج بأنه يحاول طوال الوقت أن يظهر عكس مابداخله، لأسباب كثيرة ولكن عليه أن يكون يتحلى بثقة أكبر في في نفسه وقدراته.

برج العذراء .. حظك اليوم 12 يوليو



ويتسم مواليد برج العذراء بأنهم قادرين على التكيف مع جميع الظروف و وضع الكثير من الخطط والبدائل حتى تسير حياتهم على خط مستقيم، كما يحبون عملهم ويحرصون على إتقانه.

مشاهير برج العذراء



ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج العذراء توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى



مواليد برج العذراء لديهم تفاني في حياتهم العملية و قادرين على إنجاز أكثر من عمل في نفس الوقت خلال الفترة المقبلة فهم بارعين في إدارة حياتهم العملية.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى



شريك حياتك ينتظر منك خلال هذه الفترة التفرغ والتعاطف معه حتى تكون حياتكما في المرحلة القادمة أفضل وتزول المشاكل بلا عودة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى



مواليد برج العذراء عليهم خلال الفترة المقبلة، أن يهتمون بصحتهم أكثر من أى وقت مضى، ويتبعون نظام غذائى صحى مناسب لهم حتى يحافظون على رشاقتهم.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:



على مواليد برج العذراء محاولة النظر إلى حياتهم بصورة أكثر إيجابية حتى تسير الأمور في الفترة القادمة أكثر هدوءاً ويشعرون بالسعادة.

