شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور ...حظك اليوم السبت 12 يوليو : رتب أولوياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يأتى برج الثور في الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ في 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابي ومواليد هذا البرج تستطيع إدراة أمورها علي جميع الأصعدة كما يتمتعون بشخصية قيادية ومغامرة.

برج الثور فى حظك اليوم 12 يوليو



ويشتهر برج الثور بأنه من الأبراج التي تتعمد نسيان الإساءة وهذا من الأمور الإيجابية في شخصيتهم، كما يتسمون بالعناد والرومانسية والصبر الطويل الذى يساعدهم على تحمل المتاعب.

مشاهير برج الثور



ومن مشاهير برج الثور المذيع اللبناني جورج قرداحي، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى



على مواليد برج الثور وضع خطة واضحة المعالم لحياتهم المهنية، حتى يحققون ما يحلمون به ويصبحون أكثر ثقة بأنفسهم عن غيرهم، كما عليهم عدم إهدار طاقتهم فى أشياء غير مفيدة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى



برج الثور من الأبراج التي تحاول على الدوام أن ترضى الحبيب وهذا يجعلهم يضغطون على أنفسهم ولذلك يجب عليهم في المرحلة القادمة أن يضعون حدود واضحة للحبيب حتى تظل علاقتهم مستقرة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:



سوف تكون الأيام القادمة أكثر استقرار من الماضي لتعلم برج الثور من الدروس التي مرت عليه في حياته، كما عليه في الفترة القادمة ترتيب أولوياته حتى تصبح حياته هادئة.

