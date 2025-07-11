شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: الحمل فراولة والأسد أناناس.. اعرف أنت شبه مين فى الفاكهة حسب برجك الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في علم الفلك والأبراج، اعتدنا على أن نربط كل برج بكوكب، أو عنصر، أو حتى حجر كريم لكن خلال هذا التقرير نستعرض مع سليمان سماحة خبيرعلم الفلك والطاقة معرفة الفواكه التي تشبه كل برج على حسب بعض الصفات التي تتشابه معها من الداخل والخارج، وهى:

برج الحمل.. الفراولة الحمراء

الفراولة الحمراء تخطف الإنتباه من أول نظرة مثلها مثل برج الحمل بالإضافة إلى بعض الصفات المشتركة بينهما فالفراولة ناعمة الملمس، لكن خلف هذه الرقة طاقة لا تهدأ فهو مغامِر بطبعه، حاضر في كل لحظة، ويحب أن يترك بصمته أينما وجد.

برج الثور.. التين الناضج

التين يمثل برج الثور بكل ما فيه من صبر وغنى داخلي لا يكشف كل أوراقه سريعًا، برغم من مظهره الهادئ وطعمه العميق.

برج الجوزاء.. الكيوي الغامض

برج الجوزاء مثل الكيوي متعدد الطبقات، لا يستقر طويلًا في مربع واحد، لكنك لا تملّ من صحبته أبدًا، خارجه غلاف غامض، وداخله صفات لذيذة.

برج السرطان.. عنقود العنب

برج السرطان مثل العنب رقيق، محبوب، ويمنح محبة بلا شروط وقريب من القلوب، دافئ بطبعه، قادر على لمّ الشمل.

برج الأسد.. الأناناس الملكي

برج الأسد مثل الأناناس فهو ملك الطاولة لا يُشبه أحد، ملفت بطبعه، وحضوره طاغٍ وليس من السهل الوصول لجوهره، لكن من يعرفه يعرف قيمته.

برج العذراء.. التفاح الأخضر

التفاح الأخضر صحي وطعمه اللذيذ يشبه برج العذراء الذى يفكّر قبل أن يتحرك ولا يتكلف ولا يطلب الانتباه، لكنه حين يظهر، يثبت أنه الأذكى.

برج الميزان.. الخوخ الرقيق

الخوخ يشبه برج الميزان يملك مظهرًا يلفت الأنظار ولمسة لا تُنسى وجاذبية .

برج العقرب.. الرمان

كثافة في الحضور، وغموض لا يُكشَف بسهولة، لذا برج العقرب مثل الرمان ما تراه ليس كل ما فيه، وداخله مملكة من الأسرار.

برج القوس.. المانجو المبهج

عفوية، مليئة بالحياة، تترك أثرًا لا يُمحى فهذه صفات برج القوس الذى يشبه مثل المانجو فاكهة الرحلات والمزاج الطيب.

برج الجدي.. التمر الأصيل

رغم بساطة الشكل، التمر غني بالنكهة والقيمة ويشبه برج الجدي التقليدي في مظهره، لكنه صلب وجاد فى معاملاته.

برج الدلو.. التوت الأزرق

فاكهة نادرة لمن يعرف قيمتها و الدلو مثل التوت الأزرق مختلف، سابق لعصره، ولا يشبه أحدًا .

برج الحوت.. البطيخ

الحوت مثل البطيخ ممتلئ بالماء كما الحوت بالمشاعر، ويمنح الراحة، ويخفي خلف صلابته هشاشة .



ابراج تشبه الفاكهة



ابراج تشبه البطيخ



ابراج تشبه الرمان



