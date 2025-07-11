شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: اليوم العالمى للكباب.. 3 أبراج عاشقة لتناول الوجبة الشهيرة أبرزهم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

لا يوجد شخص على كوكب الأرض ليس مهووس بوجبة الكباب، أو اتجه في يوماً ما لتحضيرها بمفرده في المنزل وأبدع في إضافة بعض النكهات لها لكن، هناك بعض الأشخاص الذين يستمتعون بتناول قطع اللحم المشوية المتبلة ولديهم استعداد دائم لتناول الكباب بشكل يومى، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، بمناسبة اليوم العالمى للكباب، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia.indiatimes".

اليوم العالمى للكباب.. أبراج مهووسة بالوجبة الشهيرةبرج الحمل

يعرف عن مولود برج الحمل، عشقه لتناول اللحوم وخاصة المشوية، كما يبدع في تحضيرها ويبحث عن ألذ وأطعم الوصفات في المواقع والكتب المتخصصة، ولذلك يعشق تناول الكباب.

برج الأسد

ومولود برج الأسد يعرف عنه عشقه للطعام وخاصة اللحوم، لذلك يحرص على تناول أغلى الأصناف والتي تتميز بنكهتها المميزة، مثل الكباب والذى يحرص على دعوة أصدقائه أو زملائه فى العمل على تناوله معه فى أغلى المطاعم .

برج القوس

يشتهر مولود برج القوس بحبه الشديد للأطعمة الغنية بالنكهات الجريئة والمميزة وخاصة الكباب المضاف إليه توابل حارة، وخاصة إذا كانت محضرة بطريقة جذابة ومضاف عليها بعض الخضروات الملونة التي تفتح شهيته أكثر على تناول الطعام.



اليوم العالمى للكباب



كباب



