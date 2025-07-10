شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 10 يوليو: تحلى بالهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية مرحة، وحبة الشديد للسفر الذى يزيد من مستواه الثقافى، كما يعرف عنه صراحته.

برج القوس فى حظك اليوم

يتميز مولود برج القوس بصفات أخرى منها تمتعه بشخصية مستقلة، كما يتسم بالعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان، كما يحرص على تعلم كل ما هو جديد ومختلف.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحلى بالهدوء حتى تستطيع التفكير واتخاذ القرار المناسب خلال الفترة المقبلة، ولا تتراجع عن استشارة أهل الخبرة حتى تصل للقرار الذى يساعدك على التطور والوصول لهدفك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تهتم بالمظهر الخارجى خلال بحثك عن شريك حياة، وركز فقط على من يتوافق معك فى صفاتك الشخصية حتى تشعر بالسعادة والاستقرار.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول السلطة الخضراء حتى تستفيد من عناصرها الغذائية وتقوى جهازك المناعى مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يمارس التمارين الرياضية بشكل يومى، ولا يفرط فى تناول الأطعمة الغنية بالسكريات حتى يحافظ على صحته.