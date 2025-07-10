شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 10 يوليو: عبر عن نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج العقرب معروفون بعمقهم العاطفى وحدسهم القوى، فهم أشخاص غامضون يجيدون قراءة ما وراء الكلمات والملامح، يتميزون بالإصرار والقدرة على الصمود فى وجه أصعب الظروف، ولا يهدأ لهم بال حتى تحقيق أهدافهم مهما طال الوقت. برج العقرب فى حظك اليوم

كما يُعرف مولود برج العقرب بولائه الشديد وحرصه على الخصوصية، فهو لا يمنح ثقته بسهولة، لكن إن فعل ستجد نفسك أمام صديق أو شريك مخلص بشكل استثنائى، وفى المقابل، لا ينسى من أساء إليه، فهو من أكثر الأبراج التى تحتفظ بذاكرة حادة للمواقف والعهود.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب منى زكى، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تتلقى أخبارًا سارة تتعلق بوظيفتك، قد تكون ترقية، أو زيادة فى الراتب، أو مهمة جديدة، أو موقعًا جديدًا ترغب به، أو تغييرا فى وظيفتك، أو عرضًا من شركة أخرى، ابقَ متاحًا فى أى مكالمة هاتفية أو بريدية.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

من كان فى علاقات سيشهد بداية مرحلة جديدة فى حياته الخاصة، قد تتزوج شريك حياتك أو تنتقل للعيش معه، قد يتطلب هذا استثمارًا ضخمًا، إذ يحتاج المنزل إلى تجديد فى كلتا الحالتين، أما من هم عازبون، فقد يجدون شخصًا حميمًا وعاطفيًا اليوم.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تبالغ فى الالتزام فى نظامك الغذائى وتقسو على جسدك وتمارس الرياضة، حان الوقت لإبطاء وتيرة تمارينك، فقد تظهر بعض المشاكل بسبب الإجهاد الزائد لجسمك، سيكون التعامل مع هذه المشاكل صعبًا بعض الشىء، لكنك ستتمكن من ذلك إذا لم تُرهق جسمك بما يتجاوز طاقته.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

كن منفتحًا على التعبير عن نفسك وقد يتجاوب معك شخص يُشاركك نفس الرأى، هذا قد يمهد الطريق لصداقةٍ رائعة أو شراكةٍ ناجحة، مع قليلٍ من الملاحظة، ستتمكن من تعلم الكثير من الآخرين، وقد تكون هذه المعرفة مفيدةً جدًا لك، قد تلتقى أيضًا بشخصٍ يُشاركك رأيك وأفكارك.