شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 10 يوليو: سيزول اليأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الأسد هو أكثر الأبراج نشاطًا وحيوية بين الأبراج ويستمتعون بالاهتمام ويوحدون كل من حولهم بروح الدعابة والجاذبية، مواليد برج الأسد مستعدون لأخذ زمام الأمور والسيطرة على أى موقف.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتمتع مولود برج الأسد بالدفء والوعى الذاتى والدافع، ويتعامل بشكل جيد مع الأشخاص الذين يطابقون دافعهم وشغفهم حتى لا تتغلب شعلة شخص آخر على شعلة شخص آخر.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

يحمل هذا اليوم فرصًا كبيرة للنجاح والترقية، إذا تقدمت لوظيفة فى القطاع العام، فمن المرجح أن تتلقى أخبارًا سارة اليوم، كما أنه وقت مناسب للبحث عن وظيفة أخرى، خاصةً فى المجال الإدارى، إذا لم تكن راضيًا عن فرص عملك الحالية.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد تقرر إظهار حبك وعاطفتك لشريك حياتك من خلال لفتة مُبالغ فيها وعلنية، قد تُخطط لحفلة مفاجئة تكريمًا لإنجازاته، قد تواجه بعض الصعوبات البسيطة فى تنفيذ خططك، لكن شريكك سيتأكد من مدى سعادتك وعمق التزامك تجاهه.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

ستشعر اليوم بموجة من القوة، سيزول اليوم شعور اليأس الذى كان يكبحك خلال الأيام القليلة الماضية، ستتمتع بقوة ذهنية هائلة وستكون مستعدًا لأى مهمة، مع ذلك، تأكد من تقييم مدى واقعية المهمة قبل أن تنجرف وراء موجة ثقتك بنفسك وتتولى مهام مستحيلة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

قد تُبالغ اليوم فى الحكم على نفسك، معظم مخاوفك لا أساس لها، وأنت تعلم ذلك، ومع ذلك، لا مفر من القلق، الطريقة الوحيدة للتعامل مع هذا هى التعبير عن مخاوفك لشخص قريب منك، وسيدعمك أنت بحاجة إلى رأى ثانٍ حول خطورة المشاكل قبل أن تشتت انتباهك.