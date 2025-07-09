شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أسباب تجعل مولود برج السرطان محترفا فى التلاعب العاطفى.. توكسيك بنعومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو مولود برج السرطان للوهلة الأولى من أكثر الأبراج رقة واحتواء، لكن خلف هذا الهدوء العاطفى تكمن شخصية بارعة فى إدارة المواقف بأسلوب خفى، فهو لا يرفع صوته ولا يدخل فى صراعات مباشرة، بل يمتلك قدرة استثنائية على التأثير فى الآخرين وتوجيه مجريات الأمور دون أن يتهم صراحة بالسيطرة أو التلاعب، وفى هذا السياق يستعرض ”الخليج 365” وفقا لـ خبير علم الفلك والطاقة سليمان سماحة أبرز الملامح التى تكشف كيف يبرع السرطان فى التحكم بمن حوله، لكن بطراز هادئ وذكى.





عاطفى لكنه ليس دائمًا بريئًارغم الصورة الرقيقة التى يرسمها برج السرطان لنفسه، إلا أن عاطفته ليست دائمًا نقية أو عفوية، فعندما يشعر بتهديد لمكانته أو بفقدان زمام الأمور، قد يوظف مشاعره بذكاء كسلاح للضغط، ويبالغ فى إظهار ضعفه ليجذب تعاطف الآخر، الذى يجد نفسه يتصرف بدافع الشفقة أكثر من الإدراك الواعى.







ينسحب ليتركك غارقًا فى اللوممن أسوأ عيوب برج السرطان أنه فى أوقات التوتر، يفضل الانسحاب أو اللجوء إلى الصمت العقابى بدل المواجهة الصريحة، وهو ماهر فى ترتيب المشهد ليبدو وكأن الطرف الآخر هو المسئول عن الأزمة، حتى لو كان هو من أشعل فتيلها فى البداية.



متقلب وصعب الإرضاءيطلب مولود برج السرطان الكثير من الاهتمام ثم يشتكى من القيود، يصرح بالحب لكنه يتراجع عند أول اختبار للالتزام، هذا التناقض يجعل التعامل معه مرهقًا، خصوصًا لمن يبحث عن وضوح واستقرار عاطفى.



حين يجرح ينقلب تمامًا حين يجرح ينقلب تمامًا مولود برج السرطان لا ينسى الإساءة بسهولة، قد يظهر تسامحًا ظاهريًا، لكنه يحتفظ بالألم بداخله، وعندما يقرر الرد، لا يفعل ذلك بعصبية بل يغير سلوكه تدريجيًا، فيصبح باردًا أو يستغل نقاط ضعفك التى عرفها سابقًا، لتكتشف وجهًا مختلفًا تمامًا عما اعتدته منه.



شخصية متلاعبة



شخص متلاعب

يسيطر من خلف الستارنادراً ما يفرض مولود برج السرطان أوامره بشكل مباشر، لكنه يبرع فى تمرير رغبته عبر الإيحاءات أو حتى الصمت المربك، يمارس ما يشبه "التحكم الناعم"، الذى يسمح له بإدارة المواقف كما يشاء مع الحفاظ على صورته ككائن حساس ولطيف لا يُؤذى.



