شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الميزان.. حظك اليوم الأربعاء 9 يوليو: لا تحاول إرضاء الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الميزان يتميز بحس عالٍ من العدالة والذوق الرفيع، فهو شخص دبلوماسى، لطيف، ومتزن، يكره الصدامات ويفضل الحوار والتفاهم فى كل شىء، يتمتع بروح مسالمة وسعى دائم لتحقيق الانسجام فى محيطه، سواء فى العمل أو فى العلاقات الشخصية، كما أنه صاحب قلب أبيض، يجيد التواصل بلباقة، ويغفر بسرعة، خصوصًا لمن يحبهم.

برج الميزان فى حظك اليوم 9 يوليويمتلك مولود برج الميزان قدرة مدهشة على التسامح، وهو ما يجعله محبوبًا وسط أصدقائه، قلبه مفتوح دومًا للتفاهم والمصالحة، ويبرع فى خلق أجواء من الراحة والود أينما ذهب. مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تواجه موقفًا يتطلب منك اتخاذ قرار واضح وسريع فى العمل، وهو أمر ليس بالسهل على طبيعتك المترددة أحيانًا، لا تحاول إرضاء كل الأطراف على حساب مصلحتك، فبعض القرارات يجب أن تكون حاسمة لمصلحتك أولًا، اتبع صوت العقل، لكن لا تُغفل حدسك الذى نادرًا ما يخذلك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقاتك العاطفية بحاجة لبعض الشفافية، فالاكتفاء بالتلميحات قد يربك الشريك ويضع العلاقة فى دائرة الغموض، حاول أن تفتح قلبك بالكلام الصريح، فالتفاهم الحقيقى لا يأتى إلا عبر الحوار المباشر والواضح، وهو ما تحتاجه الآن لتقوية الرابط بينك وبين من تحب.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

كبت المشاعر ومراعاة الآخرين طوال الوقت قد يُرهقك نفسيًا، خصص وقتًا لنفسك تمارس فيه نشاطًا يُعبر عنك ويمنحك المتعة مثل الرسم، أو الكتابة، أو حتى الاستماع إلى الموسيقى. صحتك النفسية لا تقل أهمية عن الجسدية، فامنحها ما تستحق من اهتمام.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

هناك فرصة كبيرة لإغلاق ملفات قديمة والبدء من جديد، سواء على صعيد العلاقات أو أهدافك الشخصية، لا تخف من المواجهة، فقد تكون هى بداية المصالحة مع الذات ومع من حولك، تذكر أن التصالح لا يعنى الضعف بل يعنى القوة والنضج والقدرة على المضى قدمًا بسلام.