شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: فات الميعاد.. 4 أبراج تفضل الزواج فى بيت العيلة زى مسعد وعبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تغير العصر وميل الكثيرين إلى الاستقلال عن بيت العائلة، حتى قبل الزواج، يظل هناك أشخاص متمسكين أكثر من غيرهم بالوجود وسط العائلة حتى أنهم عند الزواج غالبًا ما يختاروا الزواج في بيت العائلة أو حتى فى نفس الشقة مع الأب أو الأم أو كليهما مثل أبطال مسلسل فات الميعاد الشقيقان "مسعد" و"عبد المنعم" اللذان تزوجا فى بيت العائلة وظلا قرب أمهما رغم كثرة المشكلات التى نشأت بسبب تداخل تفاصيل حياتهم اليومية وتشابكها مع بعضهم البعض. ووفقًا لعلم الفلك، يكشف سليمان سماحة، خبير علم الطاقة والفلك عن بعض الأبراج المعروفة بارتباطها القوي بأجواء العائلة، والذين غالبًا ما يفضلون الزواج في "بيت العيلة":



برج الحوتبرج الحوت من أكثر الأبراج حساسية وارتباطًا بالروابط الإنسانية، لا يشعر بالأمان إلا وسط من يحبهم، ويجد في البيت العائلي حضنًا دافئًا يحميه من تقلبات الحياة، حتى لو اختار الزواج وانفصل عن بيت العائلة، يبقى بحاجة دائمة لصوت الأم، ولمسة الأخ، وتفاصيل الحياة الأسرية الصغيرة. استقلاله لا يعني البُعد، فالحوت لا يعيش وحده أبدًا، بل يحس بكل من حوله ويفضل البقاء قرب أسرته.



برج السرطانمواليد برج السرطان لا يرون في البيت مجرد جدران، بل عالم من الذكريات والعلاقات والدفء، يبحثون عن الطمأنينة وسط الأم والإخوة، وحتى لو تزوجوا، سرعان ما يجدون ملاذهم فى أحضان العائلة، بالنسبة لهم، بيت العائلة هو الوطن الحقيقي الذي يعوضهم عن كل تقلبات الحياة.



برج الثورمولود برج الثور يقدس الراحة ويجدها دومًا في بيت العائلة، يحب الروتين ويستمتع بالعادات المنزلية مثل العشاء الجماعي أو الجلوس في شرفة العائلة، حتى لو تزوج لاحقًا، لا يخطط عادة للابتعاد كثيرًا، فالانتقال إلى بيت مستقل ليس هدفًا له إلا إذا شعر بتهديد مباشر لخصوصيته أو راحته.



برج العذراءرغم هدوئه الظاهري، يفضل مولود برج العذراء الحياة المستقرة وسط العائلة، يحب أن يرى الأمور تحت السيطرة ويجد في البيت العائلي النظام والدعم العاطفي الذي يحتاجه، حتى بعد الزواج يعود بشكل مستمر إلى بيت العائلة بسرور ليشارك في الواجبات المنزلية ويشعر بالتوازن النفسي الذي لا غنى عنه بين أهله.



أبراج عاشقة للعائلة