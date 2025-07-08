شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج ابعد عنهم طول الصيف.. السرطان يميل للعزلة والحوت ينفعل بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف تتأثر الحالة النفسية لدى البعض بشكل واضح وبينما يتحمل البعض الطقس الحار بصدر رحب هناك أبراج فلكية تُعرف بحساسيتها المفرطة تجاه التغيرات المناخية، خاصة الحر الشديد، الذى ينعكس مباشرة على سلوكهم ومزاجهم العام، وفى هذا التقرير يستعرض الخليج 365 أبرز الأبراج التى تعانى نفسيًا فى أجواء الصيف، وفقًا لخبيرة علم الأبراج مايا ناجى.

برج السرطان

برج السرطان من الأبراج المائية وبالتالى فإنه بطبعه يفضل الأجواء الهادئة والمناخ المعتدل، فى المقابل حرارة الصيف تُربكه نفسيًا وتجعله يميل إلى العزلة والانطواء، التقلب المزاجى لدى السرطان يزداد فى الأيام الحارة، ويؤثر سلبًا على تواصله مع الآخرين.

برج العذراء

برج العذراء محب للنظام والانضباط، ولا يحتمل التغيرات المفاجئة فى الإيقاع اليومى، كما أن الحر الشديد يُفقده التركيز، ويجعله أكثر عرضة للتوتر والانفعال الصيف بالنسبة للعذراء فصل الفوضى، وبالتالى يفضل تجنبه قدر الإمكان.

برج الحوت

مولود برج الحوت رومانسى بطبعه، يميل إلى الهدوء والأجواء الباردة بالتالى فإن درجات الحرارة المرتفعة تُثقله نفسيًا وتجعله سريع الانفعال، وقد يلجأ إلى البكاء كوسيلة لتفريغ طاقته السلبية.

برج الأسد

برغم صلابته الظاهرة إلا أن برج الأسد يفضل الطقس البارد، ويجد صعوبة فى التكيف مع الحر، مما يؤدى إلى انخفاض نشاطه وكفاءته، خاصة فى بيئة العمل، ما يؤثر على أدائه العام.



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