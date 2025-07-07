شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج كل يوم تستكشف هواية جديدة.. برج الحمل ما عندوش صبر والجوزاء متقلب والان مع تفاصيل الخبر

يشعر البعض بالحماس الشديد تجاه هواية من الهوايات سواء الحياكة، التطريز، أو تصميم إكسسوارات أو تعلم فن الطهى أو حتى تعلم الموسيقى وغيرها من الهوايات المختلفة، ولكن يتخلى عن هذه الهواية بعد فترة، ويذهب لاستكشاف هواية جديدة وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

برج الحمل

عندما يبدأ مولود برج الحمل هواية جديدة، غالبًا ما ينخرط فيها بكل قوة. حتى إنه يشتري المعدات، ويحضر اللوازم، ويبدو جادًا جدًا في مشروعه الجديد، حتى إنه يتخيل نفسه وهو ناجح في هذه الهواية لكن هذا الاهتمام الشديد سرعان ما يتلاشى، خاصةً إذا لم يكون بارع فيه، وإذا واجه صعوبة في إتقان هوايته، يصاب بالإحباط ويتراجع.

برج الجوزاء

وبرج الجوزاء من الأبراج الهوائية التي تتميز بالحماس الشديد حتى إنه إذا فكر في ممارسة هواية معينة فأنه يشترى جميع الأدوات التي يحتاجها ثم ينتهى حماسه في وقت قصير خاصة إذا لم يشعر بالاستمتاع وشعر بالإرهاق والتعب، فأن الجوزاء لن يُجبر نفسه على الاستمرار في مشروع ما إذا شعر بالملل الشديد.

برج القوس

قد يبدأ برج العذراء هوايةً ثم يحوّلها في النهاية إلى مشروع صغير، أما القوس فقد يبدأ هواية ما وبعد فترة ينساها أو يهملها، وقد تساعده طاقته الإيجابية لممارسة عدة هوايات مثل الكروشيه أو الرسم أو تسلق الجبال، لأنه شغفه في الحياة لا ينتهى كما لا يحب الاستقرار أو الانغماس في نمط حياة ثابت.



فتاة تمارس هوايتها المفضلة