شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: صبغة الشوكولاتة للشعر.. اعرفي إزاي تختاري الدرجة المثالية حسب لون بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كل عام، يحتفل العالم بالشوكولاتة بوصفها رمزًا للسعادة والمذاق الفاخر، لكن الحقيقة أن تأثيرها لم يتوقف عند حدود الطعم فقط ولكن اللون الشوكولاتة بات جزءًا من لغة الجمال، وواحدًا من أكثر ألوان الشعر طلبًا في صالونات التجميل هو لون يحمل في طياته دفء الشتاء ونعومة الخريف، وتألق الصيف ويلائم الربيع، ويمنح المرأة لمسة من الأناقة والرقي.

ورغم جمال هذا اللون وانتشاره، إلا إنه لا يناسب جميع ألوان البشرة فاختيارالدرجة المناسبة منه قد يكون الفارق بين إطلالة آسرة أو ملامح باهتة وهنا تكمن أهمية معرفة ما يناسبك قبل اتخاذ القرار، استكشفي وفقًا لموقع stylecraze درجات اللون الشوكولاتة المناسبة حسب لون بشرتك.

للبشرة الفاتحة:

إذا كانت بشرتك فاتحة، فابتعدي عن الدرجات الداكنة للشعر، لأنها قد تطفئ إشراقتك وتغلق ملامح وجهك خاصة إذا كانت عيونك فاتحة، لذا اختاري درجات مثل الموكّا أو البني الذهبي، فهي تكسر شحوب البشرة وتمنحها لمسة دافئة ومضيئة.

للبشرة القمحية:

البشرة المتوسطة تُعد الأكثر حظًا لأنها تتقبل أغلب درجات الشوكولاتة بسهولة، سواء الفاتحة أو الداكنة اللون هنا يبرز دفء البشرة ويعزز ملامح الوجه، ويبدو أكثر جمالًا عندما يكون الشعر مموجًا أو طويلًا.

للبشرة السمراء:

إذا كنتِ من صاحبات البشرة السمراء فإن الدرجات الغنية والعميقة مثل الشوكولاتة الداكنة، أو البني المحروق هي خيارك الأمثل، وتعتبر هذه الألوان تخلق تباينًا ساحرًا بين لون الشعر والبشرة، وتمنح وجهك وهجًا خاصًا لا يُقاوَم، خصوصًا مع لمعة صحية في الشعر.



تلوين الشعر بلون الموكا



تلوين الشعر