شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج بتلغى أي خروجة بعد ما توافق بحماس.. برج الحوت بيفضل قعدة البيت والان مع تفاصيل الخبر

بين كل مجموعة من الأصدقاء، غالبًا ما يوجد ذلك الشخص الذي يشعل الحماس، يخطط للرحلات والحفلات والتجمعات، ويتفق معه الجميع متحمسين للتنفيذ. لكن المدهش أنه هو نفسه من يتراجع لاحقًا، ويختار في النهاية البقاء في المنزل بدلاً من الانطلاق في خطته.

هذا النموذج من الأشخاص قد لا يكون مجرد تصرف عابر، بل يعتقد أن بعض الأبراج الفلكية تميل بطبيعتها إلى هذا النمط من التردد أو الانسحاب، رغم حماسها الأولي، كما أشار تقرير نشره موقع Bustle.

أبراج تتراجع في خططها مع أصدقائها برج الثور

ليس من الغريب أن يوافق برج الثور على الخطط وهو في مزاج جيد، ثم يشعر بتغير جذري بعد بضعة أيام، لأنه يحاول أن تتوافق الخطة مع راحته الشخصية كما يُفضل أن يكون لديه جدول زمني مُنظم، مُتوقع، ومريح، مع ذلك، سيلتزم العديد من مواليد برج الثور بالخطط التي وافقوا عليها، حتى لو لم يرغبوا في ذلك وذلك لتقديرهم لعلاقاتهم ولأصدقائهم.

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء من النوع الذي يتصرف الآن ويفكر لاحقًا، ولأنه من الأبراج اجتماعيةً يحب أن يملأ جدول أعماله بالأحداث والارتباطات و مع ذلك، بمجرد حلول اليوم قد لا يكون على نفس القدر من الحماس، ويشعر بالندم عندما يرتبط بموعد ما، وفى أحياناً أخرى يتراجع ويوافق على الخروج.

برج الحوت

يخطط برج الحوت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أصدقائه ثم يتراجع عن خطته بعد ذلك لرغبته في قضاء بعض الوقت في المنزل والاسترخاء على أريكته المفضلة، والتي تشعره بالطاقة الإيجابية والإلهام، كما أنه يميل إلى الانشغال بمشاريعه الخاصة وأحلامه وخيالاته، أو يمارس الحرف اليدوية، كما يستمتع بصحبة نفسه.



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