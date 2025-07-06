شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 6 يوليو: اختار من يليق بقلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج السرطان من الأبراج المائية، التي تتمتع بالعديد من الصفات مثل حبه الشديد لعائلته وحرصهم الدائم على حمايتهم، كما يميل أحياناً للإنعزال والبعد عن الناس لبعض الوقت.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها صراحته وشجاعته وغيرته الشديدة على شريك حياته كما يتصف بالعصبية في بعض الوقت، كما لا يستطيع أن يثق في أحد بسهولة.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهنى

تعاونك مع زملائك في العمل ساعدك على النجاح والتفوق وتحقيق ما كنت تحلم به دائماً، لذلك لا تعود مرة أخرى للعمل بمفردك من جديد.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اختار من يليق بقلبك ولا تتسرع في الدخول بعلاقة عاطفية جديدة لتتخلص من شعورك الدائم بالوحدة حتى تشعر بالسعادة والحب.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اختار طعامك بعناية شديدة، وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة أو الغنية بالسكريات حتى تحافظ على رشاقتك، كما عليك ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يختار من يليق بقلبه، ولا يتسرع حتى لا يشعر بالندم بعد ذلك.