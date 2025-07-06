شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 6 يوليو: افتح قلبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج الثور بالعديد من الصفات والتي منها القدرة على تحمل المسئولية والإخلاص لشريك حياته، كما يهتم بأناقته ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله.

برج الثور فى حظك اليوم

يتميز مولود برج الثور بصفات أخرى منها الصبر الطويل و حبه لعمله والعناد والغيرة الشديدة كما يتمتع بشخصية مستقلة، ومتسرع في قراراته ببعض الأحيان.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور النجم عادل إمام، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

قبل أن تتخذ أي قرار في عملك فكر في تأثيره عليك في المستقبل، حتى تتجنب إرتكاب أي أخطاء، كما عليك بترتيب أفكارك حتى تنجح وتتقدم.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

افتح قلبك للحب من جديد مرة أخرى، لعل الطارق القادم من يستحق قلبك وحبك وتشعر معه بالأمان والسعادة التي تبحث عنها طول حياتك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط كافٍ من النوم بشكل يومى، حتى تستطيع التركيز في عملك باليوم التالى وتشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يفتح قلبه للحب من جديد، ويفكر جيداً قبل أن يتخذ أي قرار في عمله خلال الفترة المقبلة.