شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم السبت 5 يوليو: يوم ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع مواليد برج الحمل بطاقة إيجابية كبيرة يتميزون بالإبداع والقوة لأنهم ينتمون إلى منطقة النار التى يحكمها المريخ فى المواقف الصعبة، يكونون إيجابيين ومتفائلين لن يكتفوا بالشكوى، بل سيبتكرون استراتيجية بديلة يرغبون فى تطبيقها.

برج الحمل فى حظك اليوم

الحمل عفوى، صريح، ولا يتردّد فى التعبير عن رأيه، مما يجعله محبوبًا رغم حدّته أحيانًا من صفاته المميزة التفاؤل، الإبداع، وروح المغامرة.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

اليوم هو يوم قد يتم فيه نقلك الوظيفى بنجاح، إن كنت تتوقعه أو تأمل فيه أو قد تجد نفسك مستعدًا لطلب زيادة فى الراتب أو ترقية أو إجازة من مديرك أى من هذه الأمور سيكون تطورًا إيجابيًا وسيفيدك فى مسيرتك المهنية استغله لصالحك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يُعرف برج الحمل باهتمامه الشديد بشريكه، فهو يُحب أن يُولى كل اهتمامه لشريكه، لكن المشاكل تنشأ عندما يتوقع منه الشىء نفسه أو أكثر من اللازم، ولأنك تميل إلى أن تكون صاحب الكلمة الأخيرة فى أى محادثة، عليك أن تتعلم كيف تكون أكثر استرخاءً وهدوءًا لتجنب أى نوع من الخلافات فى علاقتك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس الأنشطة الرياضية للتخلص من الملل والتوتر خلال الفترات المقبلة، والتزم بالقواعد الصحية كى تكون فى صحة أفضل.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

اليوم يوم ممتاز لبذل جهد إضافى فى العمل وإنهاء المهام المعلقة، تحديد أهدافك بوضوح سيساعدك على تحقيقها، لا تُرهق نفسك كثيرًا ولا تسمح له بالتأثير على صحتك فى الفترات المقبلة.