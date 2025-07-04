شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج تقدر مشاعر الآخرين وتشعرهم بالقبول.. أبرزهم الميزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف بعض الأشخاص بطبيعتهم الودية مع المحيطين من الأقارب والأصدقاء والزملاء، فهم مميزون بمراعاتهم لمشاعر من حولهم، كما يمنحونهم الوقت والمساحة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم، وتركيزهم على جوانبهم الإيجابية، وفى السطور التالية نستعرض أبرز مواليد الأبراج التى تتميز بتقديرها لمشاعر الآخرين، بحسب ما نشره موقع timesofindia وهي..

برج الميزان

يعرف مواليد برج الميزان بلباقتهم فى التواصل مع الآخرين، فهم يلاحظون الجوانب الإيجابية فيمن حولهم بسهولة، كما يقدرون جهودهم، ويجدون سعادتهم فى المساحة التى يوفرونها للآخرين للتعبير عن آرائهم دون شعورهم بضغط أو عدم قبول.

برج الأسد

يعرف مواليد برج الأسد بقدرتهم في التواصل مع الآخرين واحترام مشاعرهم، وحرصهم على أن يكون الوقت ترفيهيا ومسليا بشكل إيجابى حتى يمنحوهم السعادة ويساعدوهم على تجديد حالتهم المزاجية.

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بمشاعرهم التلقائية الصادقة، وتعاملهم البسيط غير المخادع، لذلك تعاملهم مع المحيطين يشعرهم بالراحة والأمان التى تجعل الآخرين يفضفضون لهم عما يمرون به، كما يوجهون من حولهم بصدق.