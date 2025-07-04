شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 4 يوليو: ابحث عن الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر برج الدلو من يوم 20 يناير حتى 18 فبراير، مواليد برج الدلو من الأبراج الهادئة العاطفية الرومانسية، قادرون على الدخول فى قصص الحب الشائكة وينتصرون بشغفهم فى الحب.

برج الدلو فى حظك اليوم الجمعة

برج الدلو برج متناقض عصبى جدا وقت الضغوط وهادئ جدا فى أغلب الأحوال، من حوله يخشون غضبه فهو لا يصل إلى الغضب إلى بعد كثير من المشاكل.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوى، ويقدم ”الخليج 365” لمولود برج الدلو توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى

على مواليد برج الدلو محاولة تغيير مجال العمل، فهم يشعرون بعدم التقدير وفقدان الشغف، وعليهم فى الفترة المقبلة البحث عن الأفضل.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الشريك ينتظر منك الكثير حتى تكون الحياة فى الفترة المقبلة أفضل بكثير، وتعيش معه قصة حب لا يمكن أن ينساها كل من يعرفكما.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى

من قال أن الأكل الصحى وممارسة الرياضة فقط بدون استشارة الطبيب كافية للحفاظ على الصحة؟ عليك زيارة الطبيب فى أسرع وقت للوقوف على المشاكل التى تعيشها فى هذه المرحلة.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

أنت من الأبراج القادرة على جذب كل من حولك، فأنت شخصية اجتماعية، حافظ على هذه الميزة وطورها حتى تعيش بشكل مميز.