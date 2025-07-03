شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج ما لهاش فى المجاملات وبتقول رأيها بصراحة.. أبرزهم الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص البعض على اختيار كلماتهم بدقة حتى لا يتسببوا فى جرح أحد، ولكن البعض الآخر لا يجيدون فن المجاملات ويتحدثون بفطرتهم حيث يفضلون الصراحة حتى لو كانت كلماتهم جارحة ويعتبرون المجاملة نوع من أنواع الخداع، ويؤمنون أن الصدق يختصر الطريق للاحترام، ونستعرض خلال هذا التقرير بعض الأبراج التى لا تجيد فن المجاملات ويفضلون قول الحقيقة لما نشر في موقع "pinkvilla".

برج الحمل

برج الحمل لا يُجيد اللف والدوران، وإذا لم تعجبه فكرة ما، سيقول ذلك بكل بساطة، لا يقصد التجريح، لكنه يرى أن الوضوح أفضل من المجاملة، وقد يبدو قاسيًا فى بعض الأحيان، لكنه فى الحقيقة صديق وفى ولا يعرف النفاق.

برج الأسد

برج الأسد يُلاحظ أدق التفاصيل، ويُعلّق عليها وإذا رأى عيبًا، يشير إليه دون مجاملة، أو مديح زائف لذلك صدقه قد يزعج البعض، ولكن هذا نابع من إنه ناقد بطبعه .

برج الجدى

مواليد برج الجدى لا يجيدون المديح المزيف أو المجاملة فى العمل، ولا يمدحون إلا إذا كان الأمر يستحق ويختارون الصمت على المجاملة الزائفة، ويعبرون عن رأيهم بصراحة، دون السعى لإرضاء أحد.



اشخاص لا تجيد المجاملة

فتاة لا تجامل أحد