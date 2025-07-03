شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج ما بتعرفش تعبر عن حبها بالكلام لكن بتفضل الفعل.. أبرزهم السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحب لغة عالمية تتجاوزالحدود يمكن أن يعبر عنها الجميع في قول أحبك، لكن البعض يُفضل التعبير عن مشاعره بطرق أخرى أكثر صدقًا وعمقًا، وهناك من يجد صعوبة فى صياغة مشاعره بالكلمات، لكنه يعوّضها بأفعال تجعل الطرف الآخر يشعر بأنه مُحبوب ومُقدَّر بصدق، لذا نستعرض خلال هذا التقرير أبرز الأبراج التى لا تعبر عن حبها بالكلمات لكن بالأفعال، وفقًا لما نشر في موقع timesofindia، وهى..

برج السرطان

التعبير عن الحب لفظيًا قد يكون مهمة شاقة بالنسبة لمولود برج السرطان، فالخوف من الضعف والرفض قد يعيق قدرة برج السرطان على التعبيرعن عاطفته بصراحة، مما يجعله يبدو متحفظًا كما أن الانخراط في أنشطة تخلق بيئة مريحة وآمنة يمكن أن يساعد برج السرطان على الانفتاح عاطفيًا كما أن تشجيعه على التعبير عن مشاعره من خلال الفن أو الكتابة قد يوفر له منفذًا غير لفظي لمشاعره.

برج الثور

برج الثور من أكثر الأبراج التي تعبر عن مشاعرها بالفعل وليس القول، كما لا ينتظر أن يبوح، بل يُظهر اهتمامه من خلال التفاصيل مثل طعام يطهيه لك، أو هدية مفاجئة، أو يتواجد في كل لحظة تحتاجه فيها فبرج الثور يرى أن الحب لا يحتاج إلى تكرار بل إلى إثبات يومي.

برج العذراء

مواليد برج العذراء قد يبدون باردين من الخارج، لكنهم من أكثر الأبراج حبًا في الخفاء ويُعبّرون عن مشاعرهم من خلال إظهار القلق عليك، وترتيب حياتك، وتقديم النصيحة لك في كل موقف و لن يقول لك أحبك بشكل يومي.

برج الجدى

يُجيد برج الجدى التعبير عن الحب من خلال الأفعال الجادة مثل التخطيط للمستقبل، ودعمك في الأزمات، وتحمل المسئولية، قد تفتقد العبارات الرومانسية، لكنك لن تشكك أبدًا في إخلاص الجدي لك، فالحب الحقيقي بالنسبة له لا يُقال بل يُثبت على المدى الطويل.



التعبير عن الحب

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