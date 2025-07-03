شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحوت.. حظك اليوم الخميس 3 يوليو: راجع قراراتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الحوت المائى يبدأ فى 19 فبراير وينتهى فى 20 مارس، ويتميز مواليده بالعديد من الصفات، والتى منها الطيبة والقدرة على تحمل المسئولية كما يهتمون بأمور عائلتهم.

برج الحوت فى حظك اليوم

يتمتع مولود برج الحوت بخيال واسع يساعده على ابتكار العديد من الأفكار المميزة، كما يمتلك شخصية اجتماعية مرحة لذلك يمتلك العديد من الأصدقاء.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

راجع قرارتك جيداً قبل تنفيذها حتى تتجنب ارتكاب المزيد من الأخطاء، وتحافظ على مكانتك المهنية، وتتقدم فى مجالك وتستطيع منافسة من حولك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تثير المشاكل مع شريك حياتك طوال الوقت حتى لا تتحول الحياة بينكما لجحيم لا يطاق، واعمل على تحسين علاقتك به حتى تشعر معه بالسعادة.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

احصل على قسط من الراحة لبعض الوقت حتى تستعيد نشاطك وطاقتك من جديد، وحافظ على صحتك باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحوت خلال الفترة المقبلة أن يتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا يساعده على خسارة وزنه الزائد.