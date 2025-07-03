شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الخميس 3 يوليو: خطة حكيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتى منها حبه الشديد للحرية والانطلاق، لذلك لا يرضى بأن يملى عليه أحد أى أوامر، كما يحب السفر والتجول بين البلاد.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها قدرته على تحمل المسئولية، كما يتمتع بشخصية مستقلة، ويحب عمله ويحرص على التسوق بين الحين والآخر.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

ضع خطة حكيمة واستشر أهل الخبرة حتى لا ترتكب المزيد من الأخطاء، وإياك أن تهدر وقتك بالتفكير فى أشياء غير مفيدة حتى تتقدم فى عملك وتصل لما كنت تحلم به.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تواصل مع شريك حياتك واعمل على تحسين علاقتك به، وإياك أن تثير انفعاله حتى تصبح علاقتكما أقوى من أى وقت مضى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك واحرص على اتباع نظام غذائى صحى، ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى، حتى تخسر المزيد من وزنك الزائد.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يضع خطة مميزة تساعده على النجاح والتفوق فى مجاله المهنى حتى ينجح ويتقدم فى عمله.