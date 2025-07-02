شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج مستنية اللونج ويك إيند بفارغ الصبر عشان النوم.. أبرزهم الثور والان مع تفاصيل الخبر

فى نهاية هذا الأسبوع، يحظى الكثيرون بإجازة طويلة نسبيًا، بعد ترحيل إجازة يوم 30 يونيو إلى يوم الخميس 3 يوليو، مما يمنحنا لونج ويك إند مثالى للاسترخاء أو الاستمتاع بالوقت بطرق شخصية، وفى حين يخطط البعض للاستفادة من هذه الإجازة فى السفر أو إنجاز المهام المؤجلة، هناك مجموعة من الأبراج تجد سعادتها الحقيقية فى البقاء داخل المنزل، والابتعاد عن كل ما يشبه الروتين أو الالتزام.

فبحسب ما ذكره موقع Astrotalk نستعرض الأبراج التى تفضل الاسترخاء وتبدو وكأنها خُلقت للاحتفال بكل إجازة ممتدة.



برج الثور برج الثور مولود برج الثور هو سيد الرفاهية، عاشق الراحة والبطء الجميل، البطانية، الطعام اللذيذ، والهدوء المترف هي مفردات يومه المثالي، لا يمكن وصفه بالكسول بالمعنى التقليدي، لكنه يجد متعته في الإيقاع البطيء والتأمل في التفاصيل.

في إجازة طويلة مثل نهاية هذا الأسبوع، من المرجح أن يختار مولود برج الثور البقاء في المنزل، يشاهد أفلامه المفضلة أو يستمتع بنوم متواصل دون الشعور بالذنب، هو يعمل بجد عندما يستدعي الأمر، لكنه لا يفوت فرصة للراحة إن وُجدت.



برج الحوتالخيال والعوالم الداخلية هما ملجأ مولود برج الحوت. يهرب من الواقع إلى أماكن لا يراها الآخرون، وتصبح المهام اليومية مجرد تفاصيل هامشية بالنسبة له، كسل مولود برج الحوت ليس تقاعسًا بل ترجمة لحساسية مفرطة تجعله يتجنب ما يشعر بأنه عبء نفسي، في عطلة طويلة، غالبًا ما يؤجل، ينسى، أو يغرق في النوم، بينما يعيش في ذهنه مغامرات إبداعية، لا يتكاسل لأنه غير مهتم، بل لأنه مشغول بأشياء يعتبرها أكثر عمقًا ومعنى.



برج الميزان برج الميزان يسعى مولود برج الميزان إلى الجمال والهدوء، ويبتعد عن التوتر والصراعات، هذا السلوك قد يجعله يبدو مترددًا أو حتى كسولًا فى اتخاذ المبادرات، هو يفضل أن تُحل الأمور بهدوء، دون مواجهات، ودون أن يُضطر لبذل مجهود يعكر مزاجه.

في إجازة ممتدة، قد يؤجل كل ما يتطلب قرارًا أو جهدًا، ويستسلم لأجواء الهدوء والموسيقى والراحة، يحب العمل، لكن فقط حين لا يتعارض مع إحساسه بالانسجام.



برج السرطان برج السرطان المنزل هو عالم مولود برج السرطان الآمن، الراحة، الحميمية، والإحساس بالدفء العاطفي هي أولوياته، في عطلات نهاية الأسبوع، يُفضل البقاء في السرير، تصفح الإنترنت، أو إعادة مشاهدة أعماله المفضلة.

العطلة الطويلة تعني له فرصة للانفصال عن الضغوط وإعادة شحن طاقته العاطفية. إنتاجيته مرتبطة بحالته المزاجية، وإذا شعر بالإرهاق النفسي، فالأولوية تكون دائمًا للعناية الذاتية.

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