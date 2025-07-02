شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 2 يوليو: تتقدم بثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب المائى يبدأ فى 23 أكتوبر ويستمر حتى 21 نوفمبر، ويُعرف مواليده بالغموض والجاذبية، فهم لا يكشفون أوراقهم بسهولة، ويفضلون تحليل الشخصيات والمواقف قبل التفاعل معها، كما يمتلكون إحساسًا قويًا بما يدور حولهم، حتى لو لم يُقال بوضوح.

برج العقرب فى حظك اليوم 2 يوليويميل العقرب للعمق فى العلاقات، ولا يمنح ثقته بسرعة، لكنه وفىٌّ للغاية لمن يثبت صدقه، لا يحب الكذب بأى درجة، ويعتبر الخيانة جرحًا يصعب مداواته، لذلك يظل حذرًا ومراقبًا حتى يشعر بالأمان الحقيقى. مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد زكى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

حدسك القوى أحد أعظم أدواتك فى العمل، لكن لا تكتفِ به وحده، الخطط المدروسة تمنحك أرضية آمنة خاصة حين تدخل مفاوضات أو تبدأ مشروعًا جديدًا.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفىغيرتك القوية دليل على حبك، لكن حاول أن تمنح من تحب مساحة من الحرية والراحة، وثق أن الحب القائم على الاحترام المتبادل أقوى من أى مخاوف.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحىخصص وقتًا لممارسة تمارين التنفس أو التأمل، وابحث عن نشاط يخفف عنك التوتر والضغط الناتج عن العمل كالمشى أو الكتابة.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلةالفترة المقبلة تحمل لك وضوحًا كنت تنتظره، حقائق قد تظهر فجأة وتمنحك القوة اللازمة لإغلاق ملفات من الماضى كنت تتردد بشأنها، اغتنم هذه الطاقة لتبدأ مرحلة جديدة أكثر وضوحًا، فقد آن الأوان لتترك وراءك ما لم يعد يناسبك وتمضى بثقة نحو الأفضل.