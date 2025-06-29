شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 29 يونيو: حافظ على المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالروح المرحة والطموح والاستقلال والشجاعة والحماس، كما يحرص دائمًا على السفر من دولة لأخرى.

برج القوس فى حظك اليوم

مواليد برج القوس يتميزون بشخصياتهم الفريدة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، ويميلون إلى التسوق فى المحلات التجارية كل أسبوع.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

حافظ على المكاسب التي حققتها الفترة الماضية، ولا تنصت لمن يحاولون التقليل من شأنك، وضع خطة جديدة تساعدك على تحقيق ماتحلم به في المستقبل.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اتبع قلبك وعقلك عند اختيار شريك حياتك، حتى لا تسىء الاختيار وتشعر بالندم بعد ذلك، كما حدث في الماضى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك باتباع نظام غذائى صحى مناسب لك، واحصل على قسط كافٍ من النوم بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية والنشاط.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يتبع قلبه وعقله عند اختيار شريك حياته، ويحافظ على المكاسب التي حصل عليها.