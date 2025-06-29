شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 29 يونيو: رجوع إلى الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور مواليده مرحون ويمتلك الكثير من الأصدقاء، ويتفانون في عملهم، ويتسمون بالرومانسية والدبلوماسية والعناد الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان.

برج الثور فى حظك اليوم

مولود برج الثور، يحب عائلته، كما يعشق الرحلات والسفر ويتسم بالصبر الطويل كما إنه فنان ويحب أن يكون ضمن المتقدمين في حياتهم العملية بشكل كبير وواسع.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهيربرج الثور الفنان جورج كلونى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك وحظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

نجحت الفترة الأخيرة فى الوصول إلى نقطة إنطلاق هامة فى حياتك المهنية، وأصبحت أخيرًا على المسار الذى كنت تريده وتحلم به لوقت طويل، فحاول أن تحافظ على هذا النجاح.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

الرجوع إلى الماضي يجدد الذكريات المؤلمة ولكن قد يكون هذا كل ما تحتاجه لكى تصحح مسار العلاقة العاطفية الحالية وتتجنب أن ترتكب نفس الأخطاء القديمة، وهذا يعنى أنك ستضطر لمواجهة جرح قديم اليوم ولكنك رغم ذلك ستكون محظوظًا بأن لديك فرصة لإحداث تغيير إيجابى فى علاقتك العاطفية الحالية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

الشيخوخة وعلامات تقدم السن أمر لا مفر منه ومن المستحيل أن توقفه ولكن الشيء الوحيد الذى يمكنك القيام به هو تأخيرها قليلاً من خلال تطوير عاداتك الصحية ومحاولة البقاء سعيدًا .

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

لديك الكثير من المخاوف بشأن أوضاعك المالية اليوم وتشعر أنك بحاجة للحصول على ضمان لتدفق المال لفترة أطول، حاول أن تأخذ قرارًا مستنيرًا بشأن أوضاعك المالية وكن على علم بتطورات الأمور فى المستقبل.