شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: كل برج وله سناك صيفي يناسب حالته المزاجية.. الحمل ناتشوز حار والسرطان الترمس والان مع تفاصيل الخبر

في أيام الصيف الطويلة، لا شيء يضاهي لحظة خفيفة تُرضي بها جوعك المفاجئ، وقد تندهش عندما تعلم أنّ البرج الفلكي قد يلعب دورًا كبيرًا في تحديد نوع السناك المثالي الذي يناسب حالتك المزاجية وذوقك الخاص، فكل برج يحمل طاقة مختلفة، ويبحث عن متعة فريدة حين يتعلق الأمر بالطعام، من الوجبات الحريفة المشتعلة إلى النكهات الهادئة والمريحة، هناك وجبة خفيفة لكل طاقة، ولكل حالة مزاجية، ونستعرض الوجبات الخفيفة المناسبة لكل برج فلكي، وذلك وفقا لما نشره موقع "rd".



أنواع السناكس

برج الحمل

أصحاب برج الحمل يعشقون التجديد والمغامرة، وطاقتهم لا تهدأ، لذلك، فإن وجبتهم الخفيفة المفضلة لا بد أن تعكس هذا الحماس، وتمنحهم دفعة قوية من النكهة، الناتشوز بالصوص الحار، هذا الخيار المليء بالنكهة، وتلائم مزاج الحمل الذي لا يرضى بالروتين، بل يبحث دائمًا عن ما يُشعل الحماس في يومه.

برج الثور

مواليد برج الثور معروفون بحبهم للأشياء الفاخرة، ويميلون إلى النكهات الغنية والكلاسيكية، ولا يتسرعون في اختيار الطعام، بل يبحثون عن كل ما يمنحهم الشعور بالمتعة والرضا، "السناك" المناسب، مثل فراولة مغطاة بالشوكولاتة الداكنة، إنها تجربة فاخرة تجمع بين الطعم الحلو والرفاهية في آنٍ واحد، وتناسب تمامًا طبيعة الثور المحبّة للراحة والتذوق الراقي.

برج الجوزاء

يُعرف برج الجوزاء بطبيعته المتجددة وحبه للتنوع في كل شيء، لذلك، فإن "السناك" المثالي يجب أن يقدّم له أكثر من نكهة في وجبة واحدة، فـ "السناك" المناسب: أسياخ المقبلات، يمكنك التنقل بين الطماطم والزيتون وكرات الجبن والموزاريلا في قضمة واحدة، مما يمنح الجوزاء المتعة التي يبحث عنها دون ملل.



بوب كورن

برج السرطان

يُعرف برج السرطان بحساسيته العالية ورغبته في الشعور بالأمان والراحة. ووجباته الخفيفة يحب أن تحمل طابعًا منزليًا حميمًا يوقظ الذكريات، فـ "السناك" المناسب له هو المعجنات الناعمة العملاقة أو الترمس الدافئ، فهو سناك بسيط لكنه محمّل بالدفء، يمكن مشاركته مع من يحب أو تناوله أثناء لحظة هدوء في حضن الذكريات.

برج الأسد

برج الأسد يحب أن يتباهى حتى في طعامه، لذلك، يحتاج إلى "سناك" ملفت للأنظار، يجمع بين الشكل المميز والطعم الفاخر، فـ "السناك "المناسب، مثل فواكه طازجة مع صوص التغميس، هذا السناك يبرز الذوق الرفيع للأسد، ويمنحه الإحساس بالفخامة، مع نكهة منعشة تلائم شخصيته الحيوية.

برج العذراء

برج العذراء من الأبراج التي تهتم بصحتها، وتفضل الخيارات المفيدة والمتوازنة، فهو لا يبحث عن الوجبات الفاخرة، بل تلك التي تمده بالطاقة دون أن تفسد نظامه الغذائي، و"السناك "المناسب هو وعاء عصير غني بالفواكه والمكسرات وبذور الشيا، وهذا "السناك" مليء بالفوائد، ويمنح العذراء ما يحتاجه من نكهة وتوازن في آنٍ واحد، ليشعر بالرضا والطاقة.

برج الميزان

الميزان يعشق الجمال والإنسجام في كل شيء، حتى في الوجبات الخفيفة، يفضل" السناك" الذي يقدم له توازنًا بين النكهات والتقديم الراقي، السناك المناسب هو لوح الجبن مع الفواكه، مزيج من الأجبان والفواكه والمكسرات يمنح الميزان الشعور بالتوازن والرقي، وهو ما يبحث عنه دائمًا.



تناول السناكس

برج العقرب

برج العقرب برج عميق وشغوف، يحب النكهات التي تتطور مع كل قضمة، ويكره الملل. لذلك، يحتاج إلى سناك يحمل طبقات من الطعم ويثير الحواس، و"السناك "المناسب هو جمبري بالصوص الحار مع لمسة من التوابل، لأنه يحمل في داخله حرارةً وقرمشة ونكهة متعددة، وهو ما يناسب العقرب الذي يبحث عن المتعة القوية في تفاصيل بسيطة.

برج القوس

برج القوس معروف بحبه للمغامرة والإنطلاق، ولا يحب الروتين، ويفضّل أن تكون وجبته الخفيفة سهلة الحمل ومليئة بالطاقة ليأخذها معه أينما ذهب، لذلك، فإن كرات الطاقة المصنوعة من التمر، جوز الهند، والشوفان تعدّ الخيار الأمثل، فهو يحتاج إلى سناك بسيط وسريع التحضير، يمنحه دفعة طبيعية من النشاط دون الحاجة إلى وقت طويل في المطبخ.

برج الجدي

الجدي شخص عملي وواقعي، لا يحب الرفاهية الزائدة في الطعام، بل يبحث عن القيمة الغذائية والفعالة، لذلك، فإن مزيجا من مكعبات الجبن والمكسرات يمثل وجبته المثالية، فالجبن تمنحه البروتين الذي يحتاجه، والمكسرات تضيف قرمشة وطاقة.

برج الدلو

الدلو صاحب شخصية غير تقليدية، يحب التجريب ويبحث دائما عن خيارات جديدة وغير مألوفة، لهذا، فإن رقائق الأعشاب البحرية المملّحة ستكون "السناك" المثالي له، إذ تجمع بين الطعم الغريب والفائدة الصحية.

برج الحوت

الحوت برج حالم وهادئ، يحبّ الاسترخاء والإنغماس في لحظات الهدوء، لذلك، يحتاج إلى وجبة خفيفة تعكس هذا الجانب الروحي والحنون فيه، مثل بودينج الشيا المصنوع من حليب اللوز أو جوز الهند مع الفواكه الطازجة.