شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بتبعد لو اكتشفت أنها فى علاقة توكسيك.. أبرزهم الدلو بينسحب بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم العلاقات، لا يعد الانفصال أمرًا سهلًا، خاصة حين ترتبط المشاعر بالخوف أو التعلق أو الأمل الزائف لكن بعض الأبراج تمتلك قدرة فريدة على اكتشاف السمّ العاطفي مبكرًا، وتعرف متى وأين تغلق الباب، دون أن تنكسر، وفي هذا التقرير، نستعرض خلال السطور التالية الأبراج الأكثر وعيًا بالعلاقات المؤذية، والتي تُجيد الإنسحاب الذكي بلا دراما ولا خضوع، وفقًا لما اشارت إليه مايا ناجي خبير الأبراج، وهى:

برج العقرب.. يعرف كل شيء قبل أن يُقال

لا أحد يتقن قراءة الإشارات مثل برج العقرب لأن حدسه لا يُخطئ، وقوة ملاحظته تجعله يلتقط التفاصيل الصغيرة التي تمر على الآخرين مرور الكرام ولا يستسلم بسهولة، لكن حين يشعر أن العلاقة بدأت تمتص طاقته أو تحاصره، يبدأ الإنسحاب تدريجيًا.

برج الدلو.. يرحل بعقله قبل قلبه

مواليد برج الدلو يراقبون العلاقات من الخارج كأنهم يشاهدون فيلمًا ورغم تفاعلهم الظاهري، إلا أنهم يحتفظون بمسافة أمان داخلية حين يشعر أن العلاقة تتحوّل إلى عبء أو قيد، يُغلق الباب بهدوء ويرحل كما لو لم يكن هناك شيء لا يسمح لنفسه بالغرق.

برج العذراء.. التحليل قبل الإنفعال

برج العذراء لا يندفع في العلاقات، وإن تورّط، لا يُسلم نفسه بالكامل دون تقييم دائم. حين تظهر علامات السمية، يبدأ بتفكيك العلاقة داخليًا من خلال أن يسأل نفسه قال ماذا؟ ولماذا؟ وهل تكرر الأمر؟ ثم يُقرر الإنفصال دون بكاء أو تردد، لأنه لا يغفر الأذى طويلًا.

برج الحمل.. لا يتحمّل القيد طويل

رغم طبيعته العاطفية، يمتلك برج الحمل كرامة عالية وقوة شخصية تمنعه من الاستمرار في علاقة تستنزفه وقد يمنح فرصًا، لكن إن شعر بالإهانة أو الإهمال، يتحوّل إلى شخص آخر يرحل بسرعة، وغالبًا دون تبرير، لأنه يرى أن الإنسحاب موقف لا يحتاج شرحًا.



الخروج من العلاقات التوكسيك