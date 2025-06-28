شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 نساء أبراج معروفة بشياكتها في جميع المناسبات.. أبرزهن الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر الكثيرات بأناقتهن التى تتضح في اختيارههن لملابسهن، فجميع إطلالتهن جذابة وساحرة، سواء اتبعن اتجاهات الملابس الكلاسيكية أو الموضة الحديثة ويعرفن بإطلالتهن الطبيعية التي تلفت أنظار المقربين والمحيطين منهن، ومن خلال السطور التالية، نستعرض بعض الأبراج المعروفة بأناقتها، بحسب ما نشره موقع "timesofindia" وهي..

برج الأسد

تعرف نساء برج الأسد بأناقتها في اختيار الملابس، والسر في تعلقهن بالشهرة، وحرصهن على الظهور كالنجمات، لذلك يخترين ملابسهن بعناية، مع تفقدهن للموضة بانتظام، ويجيدن تنسيق ملابسهن وارتدائها بالأسلوب الصحيح.

برج الميزان

لا تتسرع فتيات برج الميزان في اختيار ملابسهن، ولكن يعتمدن على التحلي بالهدوء وتفقد جميع الاتجاهات المعروضة بعناية للوصول إلى القطع التي تلائم ذوقهن وتمنحهن الظهور بأسلوب أنيق ومختلف.

برج العقرب

تعتمد فتيات برج العقرب على اتجاهات الملابس التي تمنحهن إطلالات أنيقة وحيوية، لحرصهن على التحلي بإطلالات رقيقة تعكس شخصيتهن الناجحة وأحلامهن، إلى جانب حضورهن القوى.

برج الدلو

تعتمد فتيات برج الدلو على اختيار اتجاهات الملابس ذات ألوان وتصميمات مميزة تتناسب مع طبيعة شخصيتهن، مما تمنحهن إطلالات طاغية في الحضور ومتفردة.

برج الحوت

تختار فتيات برج الحوت إطلالتهن حسب مشاعرهن، فهن يختارن الملابس التى تجعلهن يشعرن بالراحة، مما ينعكس على إطلالتهن الخارجية وتمنحهن إطلالات أنيقة ومريحة.