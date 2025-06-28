شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم السبت 28 يونيو: طالب بحقوقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج السرطان مائي شديد الحساسية ويتميز بالحنان والوفاء، ويمنح من يحبه حبًا ليس مشروط، و قوي الشخصية، ويعرف كيف يحمي نفسه وأحباءه خاصة عائلته، ويبرع في فهم مشاعر الآخرين.

برج السرطان حظك اليوم

يعرف مواليد برج السرطان بأنهم شخصيات مرنة تجيد التعامل بحرفية وقادرين على التعايش تحت ضغط ولديهم قوة كبيرة على الأقناع، ومخلصون، وهادئون كما لا يستطيعون الوثوق بسهولة بأى شخص.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويقدم “الخليج 365" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

لا تدع حساسيتك تعيقك عن المطالبة بحقوقك كن واضحًا وصريحًا في التعبير عن رغباتك المهنية، ولا تتهرّب من المواجهة خلال الفترة المقبلة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تواصل مع شريك حياتك طوال الوقت ولا تتجاهله حتى تظل علاقتكما قوية ومميزة، كما كانت فى الماضى، وخطط لإصطحابه لأى مكان ذات طابع رومانسى ساحر لتحسن علاقتك به.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على تناول أطعمة خفيفة، ونظّم ساعات راحتك بعيدًا عن الشاشات والضجيج، ومارس الألعاب المائية أو المشي عند الشاطئ وستُعيد إليك توازنك النفسي هذا الشهر.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن ينصت لنفسه ويسترخى لبعض الوقت حتى يستعيد نشاطه من جديد ويحقق ما كان يحلم به دائماً.