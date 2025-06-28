شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم السبت 28 يونيو: لا ترفض التغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور ترابي يميل إلى الاستقرار والثبات ويتميز بالإخلاص والهدوء وحب التفاصيل، يُعرف بالصبر الشديد والإرادة القوية، ما يجعله من أكثر الأبراج قدرة على تحقيق النجاح على المدى الطويل، كما أن حبه للجمال والرفاهية ينعكس في ذوقه الرفيع.

برج الثور في حظك اليوم

مواليد برج الثور يتمتعون بذوق عالٍ، حس فني واضح، وميل فطري إلى الراحة والترف و لا يتعاملون مع الحياة بعشوائية، بل بتخطيط وتقدير للتفاصيل الثور ومخلصون بطبعهم.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.





برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المهني

ثقتك بنفسك تجعلك مؤهلاً لتحمّل مسؤوليات أكبر، لكن لا ترفض التغيير فقط لأنك تفضّل الروتين، ولكن أنفتح على أساليب جديدة في العمل.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

علاقتك العاطفية تحتاج إلى تجديد، فلا تبخل على شريك حياتك بكلمات رومانسية أو وقت خاص، فالعطاء العاطفي يعزز الترابط بينكما.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

احرص على اتباع نظام غذائي متوازن، لأن ميلك للأطعمة الدسمة قد يضر بصحتك على المدى الطويل، كما إن الحركة اليومية مفيدة لحالتك المزاجية.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل مكافآت لصبرك، وستجني ثمار مجهوداتك السابقة، فقط تمسك بثباتك، لكن لا تغفل أهمية التكيّف مع التغيرات.