شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 27 يونيو: ذكريات حبٍّ قديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواليد برج الثور هادئون ومخلصون وانطوائيون ويعتمدون دائما على أنفسهم، كما أنهم يشعرون بالقلق والتوتر تجاه أى مشكلة بسهولة، وهم أشخاص يعتمد عليهم، يتميزون بالإصرار والعزيمة لتحقيق أهدافهم.

برج الثور فى حظك اليوم

مواليد برج الثور يمتلكون حسا عمليا وقوة إرادة قوية، ما يساعدهم على النجاح فى مهامهم، رغم أنهم قد يكونوا عنيدين ومن الصعب تكيفهم مع التغييرات، إلا أنهم دائمًا يسعون لبناء حياة مستقرة ومريحة.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة نصرى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

رؤساؤك لا يستمعون إلا لما يريدون سماعه، وهذا ما يمنعك من التعبير عن رأيك بحرية، لقد دعمك زملاؤك دعمًا كبيرًا في مثل هذه المواقف، وهذا هو الوقت المناسب لتقدير المساعدة التى تلقيتها منهم، ستجنى ثروة طائلة بمجرد أن يتحسن مزاج رؤسائك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

قد يبدو العزاب هادئين وواثقين، لكن للأسف قد تطاردهم ذكريات حبٍّ قديم لا يُنسى، المضى قدمًا هو السبيل الوحيد للنجاة.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تتجاهل الإشارات لمجرد أنك فى مزاج للحركة، الحركة الخفيفة، كالمشى السريع أو التمدد، ستكون أفضل من التمارين المكثفة، فكّر فى التوازن فجسمك يحتاج إلى ثبات لا إجهاد.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول الابتعاد عن الأشخاص الذين يدخلون السلبية إلى حياتك، احذر من هؤلاء الأشخاص، لا تدعهم يُفسدون راحتك النفسية، قد تجد صديقًا حقيقيًا بالقرب منك، سواءً كان زوجك أو والديك.