شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 25 يونيو: راقب بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج العقرب يعرف بقوة شخصيته، وحدة حدسه، وعمق مشاعره التى لا يظهرها بسهولة، مواليده يتمتعون بطاقة داخلية هائلة، تجعلهم قادرين على المواجهة والصعود من أصعب التجارب.

برج العقرب فى حظك اليوم

يتمتع مواليد برج العقرب بولاء نادر وحرص شديد على خصوصيته، ويعتبر الثقة حجر الأساس فى أى علاقة أيضًا شديد التركيز، وإذا وضع هدفًا أمامه فإنه يسعى إليه بكل طاقته.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنان أحمد زكى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

قد تمر هذا الشهر بمرحلة كشف حقائق أو تغييرات فى محيط العمل، راقب الأمور بهدوء، فأنت قادر على استيعاب التفاصيل واستخدامها لصالحك، فأنت تتمتع بما يكفى من المهارات العقلية اللازمة للتفوق على أى منافس.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مولود برج العقرب يحب بعمق، لكن يخشى الخذلان، لذلك يميل إلى الحذر المفرط، إذا كنت فى علاقة حاول أن تُشارك مشاعرك دون اختبارات غير ضرورية، فالصدق لا يحتاج إلى إثبات دائم.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

نظامك الغذائى بحاجة إلى مراجعة، خاصة من حيث الترطيب والمغذيات الأساسية، مارس تمارين التنفس، وحاول الابتعاد عن مصادر التوتر، حتى لو تطلب الأمر عزلًا مؤقتًا.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

المرحلة المقبلة تُعيد تشكيل بعض علاقاتك، وتكشف لك وجوهًا جديدة لأشخاص قدامى، لا تستعجل المواجهة، بل اجعل الحقائق تتحدث عن نفسها.