شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: الحجر الممنوع.. أحجار كريمة تتعارض مع برجك وتؤثر بالسلب على طاقتك والان مع تفاصيل الخبر

الكثير من الناس يعتقدون أن الأحجار الكريمة تجلب الحظ والطاقة الإيجابية دائمًا، لكن الحقيقة أن لكل حجر طاقة خاصة قد تتعارض مع برجك وتؤثر عليك سلبًا، وفى علم الفلك يتم ربط كل حجر كريم بكوكب معين، واستخدام الحجر المناسب يعزز الانسجام مع طاقة هذا الكوكب، أما ارتداء حجر غير متوافق مع طاقتك الفلكية فقد يؤدى إلى اضطرابات فى حياتك مثل الأمراض والخسائر والمشكلات النفسية وحتى الصراعات مع الآخرين، لذلك من المهم جدا أن تعرف ما هو الحجر الذى يجب أن تتجنبه حسب برجك، وذلك وفقا لما نشرة موقع nabgrahagems.



الأبراج والأحجار الكريمة

الأبراج النارية

مواليد الأبراج النارية يتميزون بالحيوية والحماس والإرادة القوية لكنهم أكثر عرضة للتقلبات إذا ارتدوا الأحجار غير المناسبة، بالنسبة لمواليد برج الحمل فإن ارتداء الزمرد أو المرجان قد يجعلهم أكثر توترًا واندفاعًا مما يؤثر على استقرارهم، أما برج الأسد فعليه أن يبتعد عن الياقوت الأزرق لأنه قد يضعف من هالته القوية ويشوش على طاقته القيادية، بينما برج القوس يجب أن يتجنب الماس واللؤلؤ والياقوت الأزرق لأن هذه الأحجار قد تحد من طاقته التوسعية وتزيد من شعوره بالقيود.



حجر كريم

الأبراج الترابية

أصحاب الأبراج الترابية معروفون بالهدوء والواقعية والحرص في اتخاذ القرارات ومع ذلك فإن استخدام الأحجار الخاطئة قد يزعزع استقرارهم، مواليد برج الثور يجب أن يبتعدوا عن الياقوت الأصفر والمرجان لأنهما قد يؤديان إلى صراعات داخلية أو مشكلات مالية، أما العذراء فيُنصح بعدم ارتداء الياقوت الأصفر أو الأزرق أو المرجان لأنها قد تؤثر على صفاء الذهن وتزيد من القلق، أما الجدي فعليه أن يكون حذرًا من ارتداء اللؤلؤ أو المرجان أو الياقوت أو الزمرد أو الياقوت الأصفر لأن هذه الأحجار قد تضعف عزيمته وتزيد من الضغوط في حياته.

الأبراج الهوائية

الأبراج الهوائية تميل إلى المرونة والذكاء والانفتاح على الأفكار الجديدة لكنها تحتاج إلى طاقة متوازنة لتستمر فى التدفق والإبداع، مواليد برج الجوزاء يُفضل أن يبتعدوا عن المرجان والياقوت الأزرق لأنهما قد يخلقان نوعًا من الفوضى في الفكر ويقللان التركيز، أما الميزان فعليه ألا يرتدى الياقوت الأصفر أو المرجان دون استشارة لأنهما قد يعكران صفو علاقاته ويؤثران على انسجامه الداخلي، أما الدلو فعليه تجنب ارتداء الياقوت والزمرد واللؤلؤ والكورال لأنها قد تتعارض مع طبيعته المتحررة وتعيقه عن التعبير عن نفسه بحرية.



الأبراج الفلكية

الأبراج المائية

مواليد الأبراج المائية يتصفون بالعاطفة والحدس العميق لكن طاقتهم تتأثر بسهولة بالطبيعة المحيطة وبالأحجار التي يرتدونها، مواليد برج السرطان يجب أن يتجنبوا ارتداء الزمرد والياقوت الأزرق لأنهما قد يخلقون حالة من الاضطراب العاطفي والقلق، أما العقرب فعليه الابتعاد عن الزمرد والماس لأنهما قد يخلقان صراعات خفية أو توترًا داخليًّا غير مبرر، وبالنسبة لبرج الحوت فإن ارتداء الياقوت أو الزمرد أو الماس أو الياقوت الأزرق بدون استشارة قد يؤدي إلى التشتت وفقدان التوازن النفسي.