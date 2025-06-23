شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الدلو.. حظك اليوم الإثنين 23 يونيو: تتغلب على ترددك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الدلو يبدو في ظاهره شخصًا متحررًا، مستقلا، لا يعبأ كثيرًا بما يراه الناس، لكنه في أعماقه يخشى الانكشاف، ويخاف أن يُظهر ضعفه فيستغله الآخرون، يخاف من الارتباط العاطفي الشديد الذي قد يقيّده أو يهدد حريته، ويخشى أكثر من خيبة الأمل التي تأتي من أقرب الناس إليه.

برج الدلو في حظك اليوم 23 يونيو

مولود برج الدلو لا يقول "أنا خائف"، لكنه يعبر عن ذلك بالهروب أحيانًا، بالصمت أحيانًا أخرى، ينسحب حين يشعر بأنه غير قادر على تفسير مشاعره، أو حين يظن أن قلبه قد يُكسر، خوفه لا يعني ضعفًا، بل يدل على عمق داخلي كبير لا يريد لأحد أن يعبث به، لذلك، فإن من يحبه عليه أن يمنحه الأمان، لا الأسئلة الكثيرة.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنان فاروق الفيشاوي، وفي هذا الإطار، يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم تميل إلى الانعزال قليلًا في بيئة العمل، وقد تفضل إنجاز مهامك بهدوء دون التورط في نقاشات كثيرة، تخشى من التسرع في قراراتك، لكن لا تدع هذا التردد يمنعك من اتخاذ خطوات عملية مدروسة، استمع لحدسك، فهو دليلك الأقرب للصواب.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تحاول إخفاء مشاعرك خوفًا من التعلق أو الرفض، وقد تتردد في البوح بما يدور داخلك، تذكّر أن الحب الحقيقي لا يهددك، بل يحتويك، إذا كنت في علاقة، حاول التعبير عن مشاعرك بشكل تدريجي، فالمواجهة قد تكون بداية للراحة لا للضعف.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

التوتر النفسي قد ينعكس على حالتك الجسدية، لذا حاول أن تتنفس بعمق وتلجأ لبعض الأنشطة التي تمنحك راحة ذهنية، لا تهمل أهمية النوم الجيد والتغذية السليمة، فالتوازن الداخلي يساعدك على تجاوز مخاوفك بثبات.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع العلماء لمولود برج الدلو فترة مليئة بالاختيارات الجديدة التي قد تثير داخله بعض المخاوف القديمة، لكن مع الوقت، سيجد أن الجرأة في المواجهة أفضل من الصمت الطويل، لا تهرب من مشاعرك، بل استوعبها، واسمح لنفسك بالتطور دون جلد أو قسوة، فأنت تستحق الطمأنينة.