شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 3 أبراج "ألفا" في أي شلة أصحاب أو شغل.. برج الأسد الأشهر بالكاريزما والان مع تفاصيل الخبر

في كل مجموعة أصدقاء، سواء في الجامعة أو العمل، يظهر دائمًا شخص واحد يتصدر المشهد تلقائيًا، يوجه الآخرين، يقرر عنهم، يختار أماكن الخروج أو حتى يحدد مواعيد الدراسة والسفر.. إنه "الألفا" بلا منازع. ويقصد بشخصية "الألفا" هي ذلك القائد الطبيعي الذي يفرض حضوره بثقة، يجذب الأنظار دون جهد، يملك الكاريزما والقدرة على اتخاذ القرار، وغالبًا ما يجد الجميع أنفسهم يتبعونه طواعية.

ولأن الأبراج الفلكية تلعب دورًا في تكوين ملامح الشخصية، فهناك بعض مواليد الأبراج الذين يحملون بالفطرة صفات "الألفا" وسط أي شلة أو تجمع اجتماعي، كما ذكر موقع "bustle". إليك أبرزهم:

برج الأسديأتي مواليد برج الأسد في مقدمة الأبراج التي لا ينافسها أحد في قيادة المجموعات. يتمتعون بحضور طاغٍ، وثقة بالنفس لا تخفى على أحد، تجعلهم يتصدرون أي تجمع بسهولة حتى دون أن يطلب منهم ذلك. هم قادة بالفطرة، يملكون القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وغالبًا ما يكونون مصدر إلهام وتحفيز لباقي المجموعة. لا يترددون في توجيه الأوامر، ودائمًا ما يترقب الآخرون إشارتهم لاختيار وجهة الخروج أو تنفيذ قرار هام.

برج العذراءقد لا يظهر مولود برج العذراء بشخصية الألفا الصاخبة مثل مولود برج الأسد، لكنه يتفوق عليه في القدرة على التنظيم والتخطيط للمستقبل. مواليد برج العذراء عقلانيون بشدة، يهتمون بكل التفاصيل، ويفضلون ترتيب كل خطوة قبل اتخاذها. لذلك يجد الأصدقاء فيهم القائد المثالي عندما يتعلق الأمر بحل المشكلات أو تنظيم الرحلات والمشاريع. رغم هدوئهم الظاهري، لا يحبون أن يشاركهم أحد في قراراتهم، فهم يفضلون التحكم في مسار الأحداث من خلف الكواليس بهدوء وذكاء.

برج الميزانأما مواليد برج الميزان فرغم هدوء طبعهم وسعيهم الدائم للتوازن، إلا أنهم يملكون قدرة خفية على إدارة المواقف بحنكة. هم قادة على طريقتهم الخاصة؛ يسعون لضمان رضا الجميع في المجموعة، ويحرصون على أن يقضي أصدقاؤهم أوقاتًا ممتعة. لا يترددون في التعبير عن آرائهم عندما يتطلب الأمر ذلك، كما يلتقطون مشاعر الآخرين بسرعة، ويتدخلون لإصلاح أي خلاف أو توتر قد يطرأ، ليعيدوا الهدوء والتفاهم بين الجميع.



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